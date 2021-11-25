Агент Бэйла: «Болельщики Реала ужасно относятся к Гарету»

Агент Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал негативную реакцию фанатов «Реала» на очередную травму валлийца:

«Болельщики «Реала» ужасно относятся к Гарету. Посмотрим, останется ли он тут в следующем сезоне. Он живет здесь со своей семьей, он любит Мадрид.

Ему не повезло с травмой, но он должен был сыграть за Уэльс, важно пробиться на чемпионат мира. Любой может получить травму, но не повезло ему».