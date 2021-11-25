Агент Бэйла: «Болельщики Реала ужасно относятся к Гарету»

Джонатан Барнетт – о травме своего клиента

  • 25.11.2021 23:34
  • 144 просмотра
  • 1 комментарий
Агент Бэйла: «Болельщики Реала ужасно относятся к Гарету»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Агент Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал негативную реакцию фанатов «Реала» на очередную травму валлийца:

«Болельщики «Реала» ужасно относятся к Гарету. Посмотрим, останется ли он тут в следующем сезоне. Он живет здесь со своей семьей, он любит Мадрид.

Ему не повезло с травмой, но он должен был сыграть за Уэльс, важно пробиться на чемпионат мира. Любой может получить травму, но не повезло ему».

Источник — El Chiriguito

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    padlo95
    padlo95, 25.11.2021 23:50
    0
    А чего не любить, зарплата чуть ли не самая высокая в клубе....
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