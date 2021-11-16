Бэйл получил очередную травму в сборной Уэльса

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил очередную травму икроножной мышцы в расположении сборной Уэльса. Он исключен из заявки команды на матч отбора на ЧМ-2022 против Бельгии (16 ноября).

В ближайшее время Бэйл вернется в расположение «Реала». Там он пройдет углубленное медобследование, после которого станут известны сроки восстановления.

В нынешнем сезоне на счету Бэйла 1 гол в 3 матчах за «Реал» во всех турнирах.