ВИДЕО. Очередное фиаско. Рома забила третий гол Заре усилиями Абрахама

25 ноября в 22:00 в Риме проходит матч 5-го тура Лиги конференций, в котором играют «Рома» и «Заря».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В начале второго тайма римская команда забила третий гол гостям усилиями Тэмми Абрахама, который замкнул точную передачу Николо Дзаньоло.
ГОЛ! 3:0. Тэмми Абрахам, 46 мин.
Источник — Sport.ua
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