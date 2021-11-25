ВИДЕО. Очередное фиаско. Рома забила третий гол Заре усилиями Абрахама

Украина может остаться без представительства в весенних раундах еврокубков

  • 25.11.2021 23:19
  • 281 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Очередное фиаско. Рома забила третий гол Заре усилиями Абрахама
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября в 22:00 в Риме проходит матч 5-го тура Лиги конференций, в котором играют «Рома» и «Заря».

В начале второго тайма римская команда забила третий гол гостям усилиями Тэмми Абрахама, который замкнул точную передачу Николо Дзаньоло.

ГОЛ! 3:0. Тэмми Абрахам, 46 мин.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    osso
    osso, 25.11.2021 23:41 (изменен)
    0
    Украинские клубы усе, как один радуют нас на международной арене. Два суппер гранда на 10 матчей забили аж 2 мяча, наверное они были не круглые потому не хотели закатыватся в ворота соперников. Одна Зорька завоевала аж 6 очков в кубке Конфедиренций, это чё за зверь такой??? Браво Зоря. В Луганске пора всем игрокам памятники из бронзы вылить.
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