ВИДЕО. Еще и пенальти промазали. Рома забила второй гол Заре в первом тайме

Дзаньоло удвоил перевес римлян в счете, а затем Верету не реализовал пенальти

  • 25.11.2021 22:52
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ВИДЕО. Еще и пенальти промазали. Рома забила второй гол Заре в первом тайме
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября в 22:00 в Риме проходит матч 5-го тура Лиги конференций, в котором играют «Рома» и «Заря».

Хозяева поля забили второй гол на 33-й минуте. Николо Дзаньоло удвоил перевес римлян в счете (2:0), а затем Жордан Верету не реализовал пенальти.

ГОЛ! 2:0. Николо Дзаньоло, 33 мин.

Источник — Sport.ua

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