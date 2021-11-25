ВИДЕО. Еще и пенальти промазали. Рома забила второй гол Заре в первом тайме

25 ноября в 22:00 в Риме проходит матч 5-го тура Лиги конференций, в котором играют «Рома» и «Заря».

Хозяева поля забили второй гол на 33-й минуте. Николо Дзаньоло удвоил перевес римлян в счете (2:0), а затем Жордан Верету не реализовал пенальти.

ГОЛ! 2:0. Николо Дзаньоло, 33 мин.