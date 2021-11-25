ВИДЕО. Рома ошибок не прощает. Карлес Перес забил быстрый гол Заре

25 ноября в 22:00 в Риме проходит матч 5-го тура Лиги конференций, в котором играют «Рома» и «Заря».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 15-й минуте Карлес Перес с передачи Стефана Эль-Шаарави забил быстрый гол для хозяев поля.
ГОЛ! 1:0. Карлес Перес, 15 мин.
Источник — Sport.ua
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