WhoScored: Ярмоленко – один из лучших в матче Рапид – Вест Хэм

Сегодня Андрей Ярмоленко стал главным героем матча «Рапид» - «Вест Хэм» (0:2) в Лиге Европы. Именно украинец сделал разницу в матче, забив гол и заработав пенальти в конце первого тайма.

В итоге Ярмоленко оценку 7,8 от авторитетного портала WhoScored. Более высокая оценка, 8,1, только у еще одного игрока «Вест Хэма», Артура Масуаку: