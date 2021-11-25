WhoScored: Ярмоленко – один из лучших в матче Рапид – Вест Хэм

Украинский форвард забил гол и заработал пенальти

  • 25.11.2021 22:18
  • 2238 просмотров
  • 4 комментария
WhoScored: Ярмоленко – один из лучших в матче Рапид – Вест Хэм
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Сегодня Андрей Ярмоленко стал главным героем матча «Рапид» - «Вест Хэм» (0:2) в Лиге Европы. Именно украинец сделал разницу в матче, забив гол и заработав пенальти в конце первого тайма.

В итоге Ярмоленко оценку 7,8 от авторитетного портала WhoScored. Более высокая оценка, 8,1, только у еще одного игрока «Вест Хэма», Артура Масуаку:

Источник — WhoScored.com

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bonv
    bonv, 25.11.2021 22:29
    +8
    Герой матчу - 100% Респект Ярмола!
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    padlo95
    padlo95, 25.11.2021 22:48
    +5
    ona_proigraet, 25.11.2021 22:22
    спорт.юа, что вы гоните за ерунду. Лучший игрок - не Ярмоленко, а Масуаку, который набрал 8,1 балла. Масуаку отмечен как лучший игрок матча
    Прочитай внимательно что написано....
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 25.11.2021 22:50
    +2
    ona_proigraet, 25.11.2021 22:22
    спорт.юа, что вы гоните за ерунду. Лучший игрок - не Ярмоленко, а Масуаку, который набрал 8,1 балла. Масуаку отмечен как лучший игрок матча
    Upd. Вижу, что исправили, спасибо за реакцию, спорт.юа
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 25.11.2021 22:22
    -5
    спорт.юа, что вы гоните за ерунду. Лучший игрок - не Ярмоленко, а Масуаку, который набрал 8,1 балла. Масуаку отмечен как лучший игрок матча
    Ссылка
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