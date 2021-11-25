5-й тур Лиги Европы. Локо разгромлен, Ярмоленко забил и вышел в плей-офф

25 ноября проходят матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы

  • 25.11.2021 21:45
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5-й тур Лиги Европы. Локо разгромлен, Ярмоленко забил и вышел в плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября проходят матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в основе английского «Вест Хэма», забил гол и заработал пенальти в игре против «Рапида» (2:0). Молотобойцы досрочно заняли 1-е место в группе и вышли в 1/8 финала ЛЕ.

Защитник болгарского клуба «Лудогорец» Игорь Пластун отыграл весь матч против «Црвены Звезды» (0:1).

«Локомотив» Москва дома проиграл «Лацио» (0:3) и не сумел увеличить актив России в таблице коэффициентов УЕФА.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Лига Европы 2021/22

5-й тур, 25 ноября

19:45. Первый блок матчей

  • Байер (Германия) – Селтик (Шотландия) – 3:2
  • Бетис (Испания) – Ференцварош (Венгрия) – 2:0
  • Галатасарай (Турция) – Марсель (Франция) – 4:2
  • Динамо Загреб (Хорватия) – Генк (Бельгия) – 1:1
  • Локомотив Москва (Россия) – Лацио (Италия) – 0:3
  • Мидтьюлланд (Дания) – Брага (Португалия) – 3:2
  • Рапид (Австрия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2
  • Црвена Звезда (Сербия) – Лудогорец (Болгария) – 1:0

22:00. Второй блок матчей

  • Айнтрахт (Германия) – Антверпен (Бельгия)
  • Брондбю (Дания) – Лион (Франция)
  • Лестер (Англия) – Легия (Польша)
  • Монако (Франция) – Реал Сосьедад (Испания)
  • Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция)
  • ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия)
  • Рейнджерс (Шотландия) – Спарта Прага (Чехия)

Турнирные таблицы ЛЕ

Источник — Sport.ua

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