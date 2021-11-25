5-й тур Лиги Европы. Локо разгромлен, Ярмоленко забил и вышел в плей-офф

25 ноября проходят матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в основе английского «Вест Хэма», забил гол и заработал пенальти в игре против «Рапида» (2:0). Молотобойцы досрочно заняли 1-е место в группе и вышли в 1/8 финала ЛЕ.

Защитник болгарского клуба «Лудогорец» Игорь Пластун отыграл весь матч против «Црвены Звезды» (0:1).

«Локомотив» Москва дома проиграл «Лацио» (0:3) и не сумел увеличить актив России в таблице коэффициентов УЕФА.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига Европы 2021/22

5-й тур, 25 ноября

19:45. Первый блок матчей

Байер (Германия) – Селтик (Шотландия) – 3:2

(Германия) – Селтик (Шотландия) – 3:2 Бетис (Испания) – Ференцварош (Венгрия) – 2:0

(Испания) – Ференцварош (Венгрия) – 2:0 Галатасарай (Турция) – Марсель (Франция) – 4:2

(Турция) – Марсель (Франция) – 4:2 Динамо Загреб (Хорватия) – Генк (Бельгия) – 1:1

Локомотив Москва (Россия) – Лацио (Италия) – 0:3

(Италия) – 0:3 Мидтьюлланд (Дания) – Брага (Португалия) – 3:2

(Дания) – Брага (Португалия) – 3:2 Рапид (Австрия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2

(Англия) – 0:2 Црвена Звезда (Сербия) – Лудогорец (Болгария) – 1:0

22:00. Второй блок матчей

Айнтрахт (Германия) – Антверпен (Бельгия)

Брондбю (Дания) – Лион (Франция)

Лестер (Англия) – Легия (Польша)

Монако (Франция) – Реал Сосьедад (Испания)

Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция)

ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия)

Рейнджерс (Шотландия) – Спарта Прага (Чехия)

Турнирные таблицы ЛЕ