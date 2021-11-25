5-й тур Лиги Европы. Локо разгромлен, Ярмоленко забил и вышел в плей-офф

25 ноября проходят матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в основе английского «Вест Хэма», забил гол и заработал пенальти в игре против «Рапида» (2:0). Молотобойцы досрочно заняли 1-е место в группе и вышли в 1/8 финала ЛЕ.
Защитник болгарского клуба «Лудогорец» Игорь Пластун отыграл весь матч против «Црвены Звезды» (0:1).
«Локомотив» Москва дома проиграл «Лацио» (0:3) и не сумел увеличить актив России в таблице коэффициентов УЕФА.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига Европы 2021/22
5-й тур, 25 ноября
19:45. Первый блок матчей
- Байер (Германия) – Селтик (Шотландия) – 3:2
- Бетис (Испания) – Ференцварош (Венгрия) – 2:0
- Галатасарай (Турция) – Марсель (Франция) – 4:2
- Динамо Загреб (Хорватия) – Генк (Бельгия) – 1:1
- Локомотив Москва (Россия) – Лацио (Италия) – 0:3
- Мидтьюлланд (Дания) – Брага (Португалия) – 3:2
- Рапид (Австрия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2
- Црвена Звезда (Сербия) – Лудогорец (Болгария) – 1:0
22:00. Второй блок матчей
- Айнтрахт (Германия) – Антверпен (Бельгия)
- Брондбю (Дания) – Лион (Франция)
- Лестер (Англия) – Легия (Польша)
- Монако (Франция) – Реал Сосьедад (Испания)
- Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция)
- ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия)
- Рейнджерс (Шотландия) – Спарта Прага (Чехия)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.