Еще один рецидив. Барселона потеряла Педри до конца года

Полузащитник «Барселоны» Педри получил очередной, уже второй рецидив травмы подколенного сухожилия, которую он получил в матче первого тура Лиги чемпионов против «Бенфики».

Такая ситуация вынудила главного тренера «Барселоны» Хави перестраховаться. В клубе не будут форсировать восстановление Педри, и даст ему полностью восстановиться. В игру 19-летний хавбек вернется не раньше января.

В нынешнем сезоне Педри провел за «Барселону» всего 4 матча во всех турнирах. Ранее испанец завоевал награду «Голден бой».