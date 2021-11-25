Еще один рецидив. Барселона потеряла Педри до конца года

У каталонского вундеркинда серьезные проблемы с коленом

  • 25.11.2021 21:26
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  • 1 комментарий
Еще один рецидив. Барселона потеряла Педри до конца года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Полузащитник «Барселоны» Педри получил очередной, уже второй рецидив травмы подколенного сухожилия, которую он получил в матче первого тура Лиги чемпионов против «Бенфики».

Такая ситуация вынудила главного тренера «Барселоны» Хави перестраховаться. В клубе не будут форсировать восстановление Педри, и даст ему полностью восстановиться. В игру 19-летний хавбек вернется не раньше января.

В нынешнем сезоне Педри провел за «Барселону» всего 4 матча во всех турнирах. Ранее испанец завоевал награду «Голден бой».

Источник — AS

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Петр Смирнов
    Петр Смирнов, 25.11.2021 21:27
    +1
    Потянул сфинктер.
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