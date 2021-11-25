Еще один рецидив. Барселона потеряла Педри до конца года

Полузащитник «Барселоны» Педри получил очередной, уже второй рецидив травмы подколенного сухожилия, которую он получил в матче первого тура Лиги чемпионов против «Бенфики».
Такая ситуация вынудила главного тренера «Барселоны» Хави перестраховаться. В клубе не будут форсировать восстановление Педри, и даст ему полностью восстановиться. В игру 19-летний хавбек вернется не раньше января.
В нынешнем сезоне Педри провел за «Барселону» всего 4 матча во всех турнирах. Ранее испанец завоевал награду «Голден бой».
Источник — AS
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