Педри стал обладателем награды Golden Boy

Хавбек «Барселоны» признан лучшим молодым футболистом Европы

  • 22.11.2021 14:21
  • 318 просмотров
  • 0 комментариев
Педри стал обладателем награды Golden Boy
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

18-летний полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Педри стал лауреатом награды Golden Boy от итальянского издания Tuttosport.

Церемония награждения трофеем, который вручается лучшему молодому игроку Европы в возрасте до 21 года, состоится 15 декабря в Турине.

В прошлом сезоне Педри провел 52 матча за «Барселону», в которых забил 4 мяча и сделал 6 ассистов во всех турнирах. Кроме того, полузащитник стал бронзовым призером Евро-2020 в составе национальной сборной Испании.

По итогам 2020 года награду Golden Boy получил нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Источник — Tuttosport

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности