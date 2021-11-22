Педри стал обладателем награды Golden Boy

18-летний полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Педри стал лауреатом награды Golden Boy от итальянского издания Tuttosport.

Церемония награждения трофеем, который вручается лучшему молодому игроку Европы в возрасте до 21 года, состоится 15 декабря в Турине.

В прошлом сезоне Педри провел 52 матча за «Барселону», в которых забил 4 мяча и сделал 6 ассистов во всех турнирах. Кроме того, полузащитник стал бронзовым призером Евро-2020 в составе национальной сборной Испании.

По итогам 2020 года награду Golden Boy получил нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.