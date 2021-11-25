Илья МАРЧЕНКО: «Уже закончил бы сезон, если бы не Кубок Дэвиса»

Украинский теннисист Илья Марченко поделился ожиданиями от поединка против Норвегии на Кубке Дэвиса:

«Да, я бы закончил сезон несколько недель назад если бы не матчи Кубка Дэвиса. Травмы – меня беспокоит колено. Это сезон выдался для меня очень тяжелым. В первую очередь потому, что врач мне сказал, что, возможно, не так долго мне осталось играть из-за моих повреждений. Поэтому психологически тоже тяжелая ситуация.

Я старался собраться с силами, тренироваться, чтобы сыграть этот матч Кубка Дэвиса, так как эта встреча очень важна для нас. Мы мечтаем завоевать путевку в финальную часть. Поэтому я пытался найти резервы и подготовиться к этому матчу».