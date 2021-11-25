Кубок Дэвиса. Сборная Украины узнала расписание матчей с Норвегией

Стали известны результаты жеребьевки, которая определила расписание матча Кубка Дэвиса Норвегия - Украина.
Украину в противостоянии будут представлять Илья Марченко, Виталий Сачко, Денис Молчанов и Сергей Стаховский.
День 1. 26 ноября, начало в 19:00.
Матч 1: Дурасович – Марченко
Матч 2: Рууд – Сачко
День 2. 27 ноября, начало в 15:00.
Матч 3: Рууд/Дурасович – Молчанов/Стаховский
Матч 4: Рууд – Марченко
Матч 5: Дурасович – Сачко
В случае победы Украина выйдет в квалификацию к Мировому финалу турнира.
Источник — Большой теннис Украины
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