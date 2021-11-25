Кубок Дэвиса. Сборная Украины узнала расписание матчей с Норвегией

Состоится поединок Кубка Дэвиса

  • 25.11.2021 16:30
  • 575 просмотров
  • 2 комментария
Кубок Дэвиса. Сборная Украины узнала расписание матчей с Норвегией
© UkrainianTennisFederation

Стали известны результаты жеребьевки, которая определила расписание матча Кубка Дэвиса Норвегия - Украина.

Украину в противостоянии будут представлять Илья Марченко, Виталий Сачко, Денис Молчанов и Сергей Стаховский.

День 1. 26 ноября, начало в 19:00.

Матч 1: Дурасович – Марченко
Матч 2: Рууд – Сачко

День 2. 27 ноября, начало в 15:00.

Матч 3: Рууд/Дурасович – Молчанов/Стаховский

Матч 4: Рууд – Марченко
Матч 5: Дурасович – Сачко

В случае победы Украина выйдет в квалификацию к Мировому финалу турнира.

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 25.11.2021 16:39
    +2
    Надо хорошо начать, а потом и хорошо закончить, вперед
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    anfianfomichev
    online
    anfianfomichev, 25.11.2021 18:11
    -1
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