Зидан может возглавить ПСЖ. Но только со следующего сезона

Руководство ПСЖ хочет видеть главным тренером команды Зинедина Зидана. С экс-тренером «Реала» уже начали переговоры.
При этом сам Зидан дал понять, что готов возглавить ПСЖ только со следующего сезона. По ходу текущего сезона возвращаться к работе он не намерен.
Именно это стало одной из причин, по которым француз отклонил предложение «Манчестер Юнайтед». Сейчас ПСЖ возглавляет Маурисио Почеттино, к которому «Манчестер Юнайтед» также проявлял интерес.
Источник — Le Parisien
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