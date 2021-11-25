Зидан может возглавить ПСЖ. Но только со следующего сезона

Руководство ПСЖ хочет видеть главным тренером команды Зинедина Зидана. С экс-тренером «Реала» уже начали переговоры.

При этом сам Зидан дал понять, что готов возглавить ПСЖ только со следующего сезона. По ходу текущего сезона возвращаться к работе он не намерен.

Именно это стало одной из причин, по которым француз отклонил предложение «Манчестер Юнайтед». Сейчас ПСЖ возглавляет Маурисио Почеттино, к которому «Манчестер Юнайтед» также проявлял интерес.