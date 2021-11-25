Зидан может возглавить ПСЖ. Но только со следующего сезона

Стороны уже ведет переговоры

  • 25.11.2021 20:19
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Зидан может возглавить ПСЖ. Но только со следующего сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Руководство ПСЖ хочет видеть главным тренером команды Зинедина Зидана. С экс-тренером «Реала» уже начали переговоры.

При этом сам Зидан дал понять, что готов возглавить ПСЖ только со следующего сезона. По ходу текущего сезона возвращаться к работе он не намерен.

Именно это стало одной из причин, по которым француз отклонил предложение «Манчестер Юнайтед». Сейчас ПСЖ возглавляет Маурисио Почеттино, к которому «Манчестер Юнайтед» также проявлял интерес.

Источник — Le Parisien

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