Зидан снова отказал Ман Юнайтед, известно имя еще одного кандидата

Разыгрывается очень интересный сценарий

  • 21.11.2021 18:48
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Зидан снова отказал Ман Юнайтед, известно имя еще одного кандидата
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Французский специалист Зинедин Зидан снова отказал «Манчестер Юнайтед».
 
Сообщается, что причина отказа – нежелание жены французского специалиста переезжать в Манчестер.

Также сообщается, что кандидатуре Зидана рассматривают в ПСЖ в качестве замены Маурисио Почеттино. Аргентинец при таком раскладе может возглавить «Ман Юнайтед».
 
Напомним, Криштиану Роналду был готов одобрить Зидана на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
 
Ранее МЮ уволил главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

Источник — Twitter

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