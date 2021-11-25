Анатолий ТРУБИН: «Разочарование, обида и злость... только на самого себя»

Голкипер «Шахтера» рассказал о поражении от «Интера» в Лиге чемпионов (0:2)

  • 25.11.2021 19:43
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Анатолий ТРУБИН: «Разочарование, обида и злость... только на самого себя»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин (в центре)

20-летний вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин подвел итоги поражения от «Интера» (0:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Разочарование, обида и злость... только на самого себя. Прекрасно понимаю, что мог сыграть лучше.

Пусть это послужит опытом и уроком для каждого из нас. Научит вместе справляться с такими ситуациями. И сделает нас сильнее.

Конечно, очень хотелось поиграть в еврокубках. Все впереди», — написал Анатолий.

Трубин вышел в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч.

Источник — Instagram

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