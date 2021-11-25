Анатолий ТРУБИН: «Разочарование, обида и злость... только на самого себя»

20-летний вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин подвел итоги поражения от «Интера» (0:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Разочарование, обида и злость... только на самого себя. Прекрасно понимаю, что мог сыграть лучше.
Пусть это послужит опытом и уроком для каждого из нас. Научит вместе справляться с такими ситуациями. И сделает нас сильнее.
Конечно, очень хотелось поиграть в еврокубках. Все впереди», — написал Анатолий.
Трубин вышел в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч.
Источник — Instagram
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