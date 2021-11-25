ЛЕОНЕНКО: «Если сделать ворота 14 метров, Фернандо и в них не попадет»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал 22-летнего бразильского нападающего донецкого «Шахтера» Фернандо после поражения «горняков» от «Интера» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Хочу сказать о Фернандо. Если сделать ворота 14 метров (стандартная ширина футбольных ворот составляет 7,32 м — прим. ред.), все равно он не попадет. Потому что, когда он бьет, мне он напоминает разбалансированные колеса. Когда он бьет, такое ощущение, что ему без разницы. Вот просто человек не настраивается на удар. Вот как попадет — так попадет. Это, честно говоря, пугает. У него пока только скорость. Моменты у него были. Куда он ударил? Мог отдать — не отдал… Траоре очень не хватало. Потому что Фернандо, по сути, не цеплялся за мяч», — считает Леоненко.

В текущем сезоне Фернандо провел за «Шахтер» 12 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.