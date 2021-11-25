ЛЕОНЕНКО: «Если сделать ворота 14 метров, Фернандо и в них не попадет»

Специалист раскритиковал форварда донецкого «Шахтера» после матча с «Интером» (0:2)

  • 25.11.2021 19:25
  • 2472 просмотра
  • 2 комментария
ЛЕОНЕНКО: «Если сделать ворота 14 метров, Фернандо и в них не попадет»
© ФК Шахтер Донецк. Фернандо (справа)

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал 22-летнего бразильского нападающего донецкого «Шахтера» Фернандо после поражения «горняков» от «Интера» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Хочу сказать о Фернандо. Если сделать ворота 14 метров (стандартная ширина футбольных ворот составляет 7,32 м — прим. ред.), все равно он не попадет. Потому что, когда он бьет, мне он напоминает разбалансированные колеса. Когда он бьет, такое ощущение, что ему без разницы. Вот просто человек не настраивается на удар. Вот как попадет — так попадет. Это, честно говоря, пугает. У него пока только скорость. Моменты у него были. Куда он ударил? Мог отдать — не отдал… Траоре очень не хватало. Потому что Фернандо, по сути, не цеплялся за мяч», — считает Леоненко.

В текущем сезоне Фернандо провел за «Шахтер» 12 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.

Источник — Футбол 1/2/3

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sasha.138
    online
    sasha.138, 25.11.2021 20:37
    0
    Дима Борщёв, 25.11.2021 20:01
    Спирт.юа, где источник информации?
    леоненко источник
    Ссылка
    Дима Борщёв
    Дима Борщёв, 25.11.2021 20:01
    -1
    Спирт.юа, где источник информации?
    Ссылка
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