ВИТАО: «Шахтеру необходимо поднять голову»

Защитник «горняков» Витао — о матче с «Интером» (0:2) и дальнейших целях «Шахтера».

– Что не удалось в матче с «Интером»?

– Игра была хорошо организована, но не стоит забывать, что нам противостоял сильный оппонент. Не хватило последнего решения в атаке. В футболе так случается. Сейчас необходимо поднять голову и быть готовыми к следующему матчу – эта игра чемпионата самая важная.

– Каждая подача в нашу штрафную заканчивалась опасностью…

– Да. Стараемся отрабатывать этот игровой момент и улучшаться. Знаем, что у нас невысокая команда, при подачах всегда сложно. А «Интер», напротив, высокий и физически сильный коллектив. В этом есть трудности, но точно так же другие испытывают проблемы в иных компонентах игры, что нормально.

– Команду очень часто выручал Анатолий Трубин.

– Да, Трубин – отличный вратарь, он сделал много сейвов.

– Когда евровесна уже недосягаема, сконцентрируетесь на чемпионате?

– Есть еще один матч с «Шерифом». Хоть он ничего и не значит, нужно достойно себя показать и добиться победы. Повторюсь, самая важная игра – следующая, и она уже в это воскресенье.