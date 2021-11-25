ВИТАО: «Шахтеру необходимо поднять голову»

Футболист «горняков» прокомментировал поражение от «Интера» в Лиге чемпионов (0:2)

  • 25.11.2021 18:26
  • 410 просмотров
  • 2 комментария
ВИТАО: «Шахтеру необходимо поднять голову»
© ФК Динамо Киев. Витао

Защитник «горняков» Витаоо матче с «Интером» (0:2) и дальнейших целях «Шахтера».

– Что не удалось в матче с «Интером»?
– Игра была хорошо организована, но не стоит забывать, что нам противостоял сильный оппонент. Не хватило последнего решения в атаке. В футболе так случается. Сейчас необходимо поднять голову и быть готовыми к следующему матчу – эта игра чемпионата самая важная.

– Каждая подача в нашу штрафную заканчивалась опасностью…
– Да. Стараемся отрабатывать этот игровой момент и улучшаться. Знаем, что у нас невысокая команда, при подачах всегда сложно. А «Интер», напротив, высокий и физически сильный коллектив. В этом есть трудности, но точно так же другие испытывают проблемы в иных компонентах игры, что нормально.

– Команду очень часто выручал Анатолий Трубин.
– Да, Трубин – отличный вратарь, он сделал много сейвов.

– Когда евровесна уже недосягаема, сконцентрируетесь на чемпионате?
– Есть еще один матч с «Шерифом». Хоть он ничего и не значит, нужно достойно себя показать и добиться победы. Повторюсь, самая важная игра – следующая, и она уже в это воскресенье.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Don Sergio
    online
    Don Sergio, 25.11.2021 19:16 (изменен)
    0
    в пас то вы играете хорошо, но скорость передач и движения игроков очень вальяжные, противник не закрывался особо, просто пока ваши тупили с передачами, они успевали вернутся в защиту, почему такая задроченость на короткий пас, забегание на средне-дальний пас никто не делал, однообразность игры короче, если соперник умело подстраивается (как например Шериф или Интер) без шансов, без гибкости в тактике удивить соперника сложно
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    kortizol134
    online
    kortizol134, 25.11.2021 18:33
    0
    норм играл
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