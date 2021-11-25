Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я говорю без фильтров, а потом случается скандал»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби по просьбе итальянских журналистов в очередной раз высказал мнение относительно потенциального создания Европейской Суперлиги.

«Я говорю без фильтров, а потом случается скандал, что я критикую Суперлигу, но все так думают, кроме тех немногих, кому это принесет пользу и диванных экспертов. Я таким никогда не был. Раньше я ходил болеть на трибуну, чтобы увидеть «Брешию», и мечтал, чтобы моя команда могла победить сильнейших. Я так думаю даже сейчас, когда я тренер и через свой футбол пытаюсь добиться результатов, которые кажутся невозможными», - сказал Де Дзерби.

Напомним, в бытность наставником «Сассуоло» Де Дзерби заявлял, что будет бойкотировать матч Серии А против «Милана», если этот клуб станет участником Европейской Суперлиги.