Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я говорю без фильтров, а потом случается скандал»

Коуч «горняков» вновь прояснил позицию по поводу Европейской Суперлиги

  • 25.11.2021 17:30
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  • 2 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я говорю без фильтров, а потом случается скандал»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби по просьбе итальянских журналистов в очередной раз высказал мнение относительно потенциального создания Европейской Суперлиги.

«Я говорю без фильтров, а потом случается скандал, что я критикую Суперлигу, но все так думают, кроме тех немногих, кому это принесет пользу и диванных экспертов. Я таким никогда не был. Раньше я ходил болеть на трибуну, чтобы увидеть «Брешию», и мечтал, чтобы моя команда могла победить сильнейших. Я так думаю даже сейчас, когда я тренер и через свой футбол пытаюсь добиться результатов, которые кажутся невозможными», - сказал Де Дзерби.

Напомним, в бытность наставником «Сассуоло» Де Дзерби заявлял, что будет бойкотировать матч Серии А против «Милана», если этот клуб станет участником Европейской Суперлиги.

Источник — Pianeta Milan

(5 голосов)

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Комментарии
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    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 25.11.2021 17:53
    0
    Какая суперлига, мил человек Шериф обыграй сначала
    Ссылка
    kortizol134
    online
    kortizol134, 25.11.2021 17:35
    -2
    не оправдывайся, румун сколько здесь работает, столько ноет о судействе, уже никто даже не обращает внимание на него. если обращают внимание, значит ты ещё не луческу
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