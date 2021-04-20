Тренер Сассуоло хочет бойкотировать матч с Миланом

Роберто Де Дзерби протестует против создания Суперлиги

  • 20.04.2021 18:17
  • 598 просмотров
  • 2 комментария
Тренер Сассуоло хочет бойкотировать матч с Миланом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Завтра, 21 апреля «Милан» в 32-м туре Серии А должен дома принимать «Сассуоло». Главный тренер гостей Роберто Де Дзерби хочет бойкотировать матч в знак протеста против вступления «Милана» в Суперлигу:

«Я бы не хотел завтра играть матч с «Миланом», потому что они – одни из участников Суперлиги. Я уже сказал об этом президенту клуба Карневали и игрокам. Если президент заставит играть – конечно, мы примем участие.

Я зол, потому что футбол кормил меня в течение 40 лет, но и я отдавал ему всего себя. Это не только вопрос работы, зарплаты, но и ценностей, эмоций и соперничества.

Это правильно, что мы, футбольные люди, такие как Клопп, Бруну Фернандеш, фанаты «Ливерпуля» и «Сити», протестуем против этого. Это грустная и тяжелая страница, которая может испортить мир, который я люблю, и которому я отдал всего себя».

Ранее сообщалось о том, что Серия А не будет исключать «Интер», «Ювентус» и «Милан» из турнира.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.04.2021 18:25
    0
    Его очень задело, что он отдал 40 лет футболу, а его туда не пригласили. А хочет бойкотировать игру потому,что знает - проиграет. А так хоть понты покажет....
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.04.2021 18:20
    0
    Теж подумав про те,що до оцих 12 тепер буде зневажливе ставлення...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.04.2021 18:25
    0
    Его очень задело, что он отдал 40 лет футболу, а его туда не пригласили. А хочет бойкотировать игру потому,что знает - проиграет. А так хоть понты покажет....
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.04.2021 18:20
    0
    Теж подумав про те,що до оцих 12 тепер буде зневажливе ставлення...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности