Тренер Сассуоло хочет бойкотировать матч с Миланом

Завтра, 21 апреля «Милан» в 32-м туре Серии А должен дома принимать «Сассуоло». Главный тренер гостей Роберто Де Дзерби хочет бойкотировать матч в знак протеста против вступления «Милана» в Суперлигу:

«Я бы не хотел завтра играть матч с «Миланом», потому что они – одни из участников Суперлиги. Я уже сказал об этом президенту клуба Карневали и игрокам. Если президент заставит играть – конечно, мы примем участие.

Я зол, потому что футбол кормил меня в течение 40 лет, но и я отдавал ему всего себя. Это не только вопрос работы, зарплаты, но и ценностей, эмоций и соперничества.

Это правильно, что мы, футбольные люди, такие как Клопп, Бруну Фернандеш, фанаты «Ливерпуля» и «Сити», протестуем против этого. Это грустная и тяжелая страница, которая может испортить мир, который я люблю, и которому я отдал всего себя».

Ранее сообщалось о том, что Серия А не будет исключать «Интер», «Ювентус» и «Милан» из турнира.