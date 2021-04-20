Серия A признала: выгнать Ювентус, Милан и Интер не получится

Да и не очень хочется

  • 20.04.2021 17:11
  • 2879 просмотров
  • 9 комментариев
Серия A признала: выгнать Ювентус, Милан и Интер не получится
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера состоялось экстренное заседание клубов Серии A в связи с созданием Европейской Суперлиги, куда вошли «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Многие призывают исключить эти команды из чемпионата Италии, однако сделать это не получится.

По информации итальянских СМИ, у Серии A нет юридических оснований выгнать клубы, которые соответствуют всем регламентным нормам и были допущены к чемпионату.

Кроме того, сообщается, что и желания кого-то выгонять нет, так как отсутствие таких команд значительно ослабит Серию A и ударит по всем участникам.

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Источник — Football-Italia

(14 голосов)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.04.2021 18:24
    0
    УЕФА не отправит судейские бригады и не будет нечего выплачивать этим пижонам. Вот и посмотрим как они матчи будут проводить
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 20.04.2021 18:08
    -1
    *суперлиги или сепарлиги(кому как удобнее)
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 20.04.2021 18:07
    -1
    Вот и первый бал в копилку клубов Сеперлиги, после вчерашнего разгрома на всех фронтах.
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 17:39
    +5
    Анатолій Чорнобук, 20.04.2021 17:35
    Поцілує УЄФА Італію нижче пояса... І на цьому всей кіпіш закінчиться
    Да под давлением болельщиков Серия А их и без УЕФА забанит. Большенство болельщиков за нормальный футбол со спортивным принципом
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 20.04.2021 17:35
    -6
    Влад Старцев, 20.04.2021 17:30
    Достаточно будет того что УЕФА их дисквалифицирует. А у Серии А просто выбора не будет
    Поцілує УЄФА Італію нижче пояса... І на цьому всей кіпіш закінчиться
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 17:34
    +3
    "По информации итальянских СМИ, у Серии A нет юридических оснований"
    За то оснований и желания хватает у УЕФА
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 17:30
    +6
    Достаточно будет того что УЕФА их дисквалифицирует. А у Серии А просто выбора не будет
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 20.04.2021 17:30
    -5
    І скоро почувши подібне багато хто передумає...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.04.2021 17:22
    -5
    Вот-вот... Горячие головы начали остывать... Некоторые только сейчас узнали,что есть какие-то нормативные документы по таким случаям, до этого как-то руки не доходили... УЕФА тоже меньше начал страшилок оглашать, тоже начали к юристам прислушиваться, а то привыкли права качать и часто брали всех на понты... Так что борьба предстоит не шуточная, может даже с жертвами с обеих сторон....
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 17:30
    +6
    Достаточно будет того что УЕФА их дисквалифицирует. А у Серии А просто выбора не будет
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 17:39
    +5
    Анатолій Чорнобук, 20.04.2021 17:35
    Поцілує УЄФА Італію нижче пояса... І на цьому всей кіпіш закінчиться
    Да под давлением болельщиков Серия А их и без УЕФА забанит. Большенство болельщиков за нормальный футбол со спортивным принципом
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 17:34
    +3
    "По информации итальянских СМИ, у Серии A нет юридических оснований"
    За то оснований и желания хватает у УЕФА
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.04.2021 18:24
    0
    УЕФА не отправит судейские бригады и не будет нечего выплачивать этим пижонам. Вот и посмотрим как они матчи будут проводить
    Ссылка
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