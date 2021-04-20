Серия A признала: выгнать Ювентус, Милан и Интер не получится

Вчера состоялось экстренное заседание клубов Серии A в связи с созданием Европейской Суперлиги, куда вошли «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Многие призывают исключить эти команды из чемпионата Италии, однако сделать это не получится.

По информации итальянских СМИ, у Серии A нет юридических оснований выгнать клубы, которые соответствуют всем регламентным нормам и были допущены к чемпионату.

Кроме того, сообщается, что и желания кого-то выгонять нет, так как отсутствие таких команд значительно ослабит Серию A и ударит по всем участникам.