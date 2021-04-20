Серия A признала: выгнать Ювентус, Милан и Интер не получится

Вчера состоялось экстренное заседание клубов Серии A в связи с созданием Европейской Суперлиги, куда вошли «Ювентус», «Интер» и «Милан».
Многие призывают исключить эти команды из чемпионата Италии, однако сделать это не получится.
По информации итальянских СМИ, у Серии A нет юридических оснований выгнать клубы, которые соответствуют всем регламентным нормам и были допущены к чемпионату.
Кроме того, сообщается, что и желания кого-то выгонять нет, так как отсутствие таких команд значительно ослабит Серию A и ударит по всем участникам.
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
За то оснований и желания хватает у УЕФА
За то оснований и желания хватает у УЕФА
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.