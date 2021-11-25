«Пусть берут все хорошее у Интера». Леоненко дал совет Динамо

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко посоветовал киевскому клубу взять на вооружение тактику миланского «Интера», которую итальянский клуб применил в матче Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (2:0).

«У «Интера» было очень много моментов. Я хочу посоветовать «Динамо», чтобы брали все хорошее, что было у «Интера». Итальянцы и на контратаках играли, и бежали в атаку… Самое опасное — это то, что, как только человек открывается, его сразу же награждают пасом. Что в зону, что так отдают. Потому и опасно. Практически все атаки заканчивались ударами. К этому нужно идти «Динамо». Правда, в еврокубках, а не в чемпионате страны», — отметил Леоненко.