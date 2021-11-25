«Пусть берут все хорошее у Интера». Леоненко дал совет Динамо

Специалист считает, что киевской команде стоит взять на вооружение тактику итальянцев

  • 25.11.2021 17:16
  • 1140 просмотров
  • 2 комментария
«Пусть берут все хорошее у Интера». Леоненко дал совет Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко посоветовал киевскому клубу взять на вооружение тактику миланского «Интера», которую итальянский клуб применил в матче Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (2:0).

«У «Интера» было очень много моментов. Я хочу посоветовать «Динамо», чтобы брали все хорошее, что было у «Интера». Итальянцы и на контратаках играли, и бежали в атаку… Самое опасное — это то, что, как только человек открывается, его сразу же награждают пасом. Что в зону, что так отдают. Потому и опасно. Практически все атаки заканчивались ударами. К этому нужно идти «Динамо». Правда, в еврокубках, а не в чемпионате страны», — отметил Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol134
    online
    kortizol134, 25.11.2021 17:38
    -2
    киевской команде надо думать что они будут делать после луческу. вернутся наверное к истокам, к динамовским сердъцям
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    kortizol134
    online
    kortizol134, 25.11.2021 17:39
    -3
    в чемпионате дырявым нет смысла к чему-то стремится, там любой на мизинец гармаша наступит, пенальти.
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