Бернарду СИЛВА: «Месси, Неймар и Мбаппе умеют создавать моменты»

27-летний португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подвел итоги победы над ПСЖ (2:1) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Команда блестяще отреагировала на пропущенный мяч. Никогда нельзя чувствовать себя в безопасности. Тем более, когда играем против Месси, Неймара или Мбаппе. Они умеют создавать моменты», — сказал Силва после матча.
Источник — УЕФА
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