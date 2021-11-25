«Я так отпраздновал». Де Дзерби рассказал о первом удалении в карьере

В недавнем матче УПЛ против «Руха» наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби был удален. Для тренера это была первая красная в карьере.

«За 5 сезонов в Серии A я никогда не получал красную карточку, меня никогда не выгоняли с поля. Матч с «Рухом» был 300-м в моей карьере тренера, и я решил, что будет правильно это отпраздновать именно так».

«Удалением? Да, именно», - сказал Де Дзерби.