«Я так отпраздновал». Де Дзерби рассказал о первом удалении в карьере

Наставник «Шахтера» впервые получил красную карточку

  • 25.11.2021 15:52
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  • 1 комментарий
«Я так отпраздновал». Де Дзерби рассказал о первом удалении в карьере
© shakhtar.com

В недавнем матче УПЛ против «Руха» наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби был удален. Для тренера это была первая красная в карьере.

«За 5 сезонов в Серии A я никогда не получал красную карточку, меня никогда не выгоняли с поля. Матч с «Рухом» был 300-м в моей карьере тренера, и я решил, что будет правильно это отпраздновать именно так».

«Удалением? Да, именно», - сказал Де Дзерби.

Источник — Sportarena

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 25.11.2021 15:56 (изменен)
    0
    какой вопрос - такой ответ. всё правильно ответил журналисту
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