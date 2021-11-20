Здесь вам не Серия А. Рефери удалил с поля Де Дзерби

В Киеве на НСК «Олимпийский» донецкий «Шахтер» одержал непростую победу над львовским «Рухом», забив два мяча лишь в концовке поединка.
Главному тренеру «горняков» Роберто Де Дзерби пришлось знатно понервничать. Наставник не сдерживал эмоций, за что получил две желтые карточки и досматривал последние минуты поединка на трибунах.
Рефери Евгений Арановский также раздал горчичники ассистентам итальянского специалиста. В следующем поединке чемпионата Де Дзерби не сможет находиться на скамейке у кромки поля.
Источник — Sport.ua
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