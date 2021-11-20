Здесь вам не Серия А. Рефери удалил с поля Де Дзерби

Ассистентам главного тренера «Шахтера» Евгений Арановский раздал горчичники

  • 20.11.2021 19:08
  • 1286 просмотров
  • 4 комментария
Здесь вам не Серия А. Рефери удалил с поля Де Дзерби
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

В Киеве на НСК «Олимпийский» донецкий «Шахтер» одержал непростую победу над львовским «Рухом», забив два мяча лишь в концовке поединка.

Главному тренеру «горняков» Роберто Де Дзерби пришлось знатно понервничать. Наставник не сдерживал эмоций, за что получил две желтые карточки и досматривал последние минуты поединка на трибунах.

Рефери Евгений Арановский также раздал горчичники ассистентам итальянского специалиста. В следующем поединке чемпионата Де Дзерби не сможет находиться на скамейке у кромки поля.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    APL
    APL, 20.11.2021 19:25
    +2
    Блін який же він психопат
    Ссылка
    Artyom_I
    Artyom_I, 20.11.2021 19:38
    0
    Луческу, Вукоевича и других не удаляют. Им можно
    Ссылка
    --smart--Forever--
    --smart--Forever--, 20.11.2021 19:19
    -1
    Арановский однозначно три два рас. Видимо до игры получил шубу от Сурка, поэтому и судил по-кончелыжному
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.11.2021 19:24
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    --smart--Forever--, 20.11.2021 19:19
    Арановский однозначно три два рас. Видимо до игры получил шубу от Сурка, поэтому и судил по-кончелыжному
    Факт)
    Ссылка
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