Какой игрок пропал? Леоненко рассказал, почему Шахтер играл вдесятером

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о поражении «Шахтера» от «Интера» (0:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Если коротко: «Шахтер» контролировал мяч, а «Интер» забивал. «Шахтер» играл вдесятером, потому что Педриньо пропал. Вчера я его не видел. Мне непонятно, почему Де Дзерби его раньше не поменял. Тем более, он не очень удачно сыграл в чемпионате. Уже можно было догадаться…

Пугает Трубин меня. В рамке он играет хорошо. А внизу он думает, что он — Бартез? Или он — Нойер? За сердце многие хватались. Пусть работает на тренировках», — рассказал Леоненко после матча.