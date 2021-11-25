Какой игрок пропал? Леоненко рассказал, почему Шахтер играл вдесятером

Специалист подвел итоги поражения «горняков» от «Интера» в Лиге чемпионов (0:2)

  • 25.11.2021 16:09
  • 5332 просмотра
  • 3 комментария
Какой игрок пропал? Леоненко рассказал, почему Шахтер играл вдесятером
© ФК Шахтер Донецк. Педриньо

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о поражении «Шахтера» от «Интера» (0:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Если коротко: «Шахтер» контролировал мяч, а «Интер» забивал. «Шахтер» играл вдесятером, потому что Педриньо пропал. Вчера я его не видел. Мне непонятно, почему Де Дзерби его раньше не поменял. Тем более, он не очень удачно сыграл в чемпионате. Уже можно было догадаться…

Пугает Трубин меня. В рамке он играет хорошо. А внизу он думает, что он — Бартез? Или он — Нойер? За сердце многие хватались. Пусть работает на тренировках», — рассказал Леоненко после матча.

Источник — Футбол 1/2/3

(35 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    online
    u6464u, 25.11.2021 16:52
    +3
    всё верно Витя сказал, Педриньо сам не свой был, а Трубин после травмы , внизу начал лажать много.
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 25.11.2021 16:25
    +2
    поднимите ему веки
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    kortizol134
    online
    kortizol134, 25.11.2021 16:36
    -9
    Пятову пора заканчивать карьеру, он плохо влияете на Трубина, второй ляпов подрастает.
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