Зинченко оценил свою игру в полузащите: «Не лучший мой матч»

В матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - ПСЖ украинец Александр Зинченко вышел в полузащите, хотя наставник Хосеп Гвардиола обычно выпускает его слева в обороне.
«Давно я не играл в полузащите за «Манчестер Сити», но я не могу сказать, что это нечто новое для меня, потому что играю там в сборной Украины».
«Я провел не лучший матч, хотя мог забить в первом тайме. Самое важное, что команда прошла в плей-офф Лиги чемпионов», - сказал Зинченко.
Игрок получил одну из самых низких оценок, но команда выиграла 2:1.
Источник — ФК Манчестер Сити
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