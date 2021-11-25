Зинченко оценил свою игру в полузащите: «Не лучший мой матч»

В матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - ПСЖ украинец Александр Зинченко вышел в полузащите, хотя наставник Хосеп Гвардиола обычно выпускает его слева в обороне.

«Давно я не играл в полузащите за «Манчестер Сити», но я не могу сказать, что это нечто новое для меня, потому что играю там в сборной Украины».

«Я провел не лучший матч, хотя мог забить в первом тайме. Самое важное, что команда прошла в плей-офф Лиги чемпионов», - сказал Зинченко.

Игрок получил одну из самых низких оценок, но команда выиграла 2:1.