Зинченко оценил свою игру в полузащите: «Не лучший мой матч»

Тренер доверил игроку место в полузащите

  • 25.11.2021 16:11
  • 1451 просмотр
  • 3 комментария
Зинченко оценил свою игру в полузащите: «Не лучший мой матч»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - ПСЖ украинец Александр Зинченко вышел в полузащите, хотя наставник Хосеп Гвардиола обычно выпускает его слева в обороне.

«Давно я не играл в полузащите за «Манчестер Сити», но я не могу сказать, что это нечто новое для меня, потому что играю там в сборной Украины».

«Я провел не лучший матч, хотя мог забить в первом тайме. Самое важное, что команда прошла в плей-офф Лиги чемпионов», - сказал Зинченко.

Игрок получил одну из самых низких оценок, но команда выиграла 2:1.

Источник — ФК Манчестер Сити

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nordenus
    online
    Nordenus, 25.11.2021 16:21
    +1
    Это еще мягко говоря... Хотя тут больше вопросов к Гвардиоле. Зина больше времени на банке сидит, а тут вдруг Пеп решил выпустить его на такой сложный матч, так еще и в полузащиту... это жестко
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 25.11.2021 16:27
    0
    Nordenus, 25.11.2021 16:21
    Это еще мягко говоря... Хотя тут больше вопросов к Гвардиоле. Зина больше времени на банке сидит, а тут вдруг Пеп решил выпустить его на такой сложный матч, так еще и в полузащиту... это жестко
    если на левый фланг то да
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    Андрей Гинов
    Андрей Гинов, 25.11.2021 16:25
    0
    Левый был весь матч. Не в своей тарелке. Вообще не уровень ман сити.....
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