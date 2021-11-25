Барселона начала переговоры по новому контракту с Гави

Каталонский клуб хочет сохранить талантливого хавбека

  • 25.11.2021 14:45
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Барселона начала переговоры по новому контракту с Гави
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» пытается удержать Гави в клубе.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 24 ноября переговоры между сторонами официально стартовали. Каталонский клуб готов значительно увеличить зарплату 17-летнему футболисту.

Гави является воспитанником «Барселоны», за главную команду дебютировал в августе, сыграл 16 матчей и сделал 1 ассист.

Действующий договор игрока с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет купить Гави.

Источник — El Mundo Deportivo

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