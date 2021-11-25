Барселона начала переговоры по новому контракту с Гави

«Барселона» пытается удержать Гави в клубе.
Как сообщает El Mundo Deportivo, 24 ноября переговоры между сторонами официально стартовали. Каталонский клуб готов значительно увеличить зарплату 17-летнему футболисту.
Гави является воспитанником «Барселоны», за главную команду дебютировал в августе, сыграл 16 матчей и сделал 1 ассист.
Действующий договор игрока с клубом истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет купить Гави.
Источник — El Mundo Deportivo
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