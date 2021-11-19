Челси нацелился на таланта Барселоны Гави

«Челси» намерен усилиться молодым хавбеком «Барселоны» Гави.

Лондонский клуб готов заплатить за 17-летнего испанца 50 миллионов Евро. Именно такая сумма отступных прописана в соглашении хавбека с «Барселоной».

В этом сезоне Гави провел за «Барселону» 10 матчей в чемпионате Испании и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Барселона» вскоре подпишет новый контракт с Гави.