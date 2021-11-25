Итальянцы - самые неудобные соперники украинцев в еврокубках

Поражение «Шахтера» от «Интера» очередной раз доказала, что команды из Италии являются самыми неудобными соперниками украинцев в еврокубках. В 82-х матчах с итальянцами наши клубы одержали 15 побед при 49 поражениях, набрав всего 25,6% очков. Что говорить, если в первую пятерку команд, с которыми украинцы имеют наихудшие показатели по результатам не менее 10 игр, входят четыре (!) итальянских клуба. С тем же «Интером» наши встречались 13 раз и не отпраздновали ни одной виктории, довольствовавшись лишь 6-ю мировыми.
Самые неудобные соперники украинских клубов в еврокубках (не менее 10 игр)
Страны
|
Страна
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
%
|
Италия
|
82
|
15
|
18
|
49
|
63
|
25,6
|
Испания
|
72
|
13
|
18
|
41
|
57
|
26,4
|
Англия
|
65
|
13
|
16
|
36
|
55
|
28,2
|
Франция
|
71
|
17
|
24
|
30
|
75
|
35,2
|
Россия
|
21
|
7
|
2
|
12
|
23
|
36,5
|
Польша
|
22
|
6
|
7
|
9
|
25
|
37,9
|
Германия
|
80
|
25
|
16
|
39
|
91
|
37,9
|
Португалия
|
60
|
20
|
14
|
26
|
74
|
41,1
|
Нидерланды
|
49
|
17
|
13
|
19
|
64
|
43,5
Клубы
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
%
|
Фиорентина
|
10
|
0
|
4
|
6
|
4
|
13,3
|
Лацио
|
12
|
1
|
2
|
9
|
5
|
13,9
|
ПСЖ
|
12
|
1
|
2
|
9
|
5
|
13,9
|
Интер
|
13
|
0
|
6
|
7
|
6
|
15,4
|
Ювентус
|
10
|
1
|
2
|
7
|
5
|
16,7
|
Барселона
|
23
|
5
|
2
|
16
|
17
|
24,6
|
Порту
|
14
|
2
|
5
|
7
|
11
|
26,2
|
Манчестер Сити
|
10
|
2
|
2
|
6
|
8
|
26,7
|
Реал
|
18
|
3
|
6
|
9
|
15
|
27,8
|
Бавария
|
14
|
4
|
2
|
8
|
14
|
33,3
|
Байер
|
12
|
3
|
3
|
6
|
12
|
33,3
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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Трусів та жовтих новин стало менше, а табличок, аналітики та авторських матеріалів більше. Ще б про росіян та російські клуби прибрали / звели до мінімуму новини, було би взагалі чудово.
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Або ж публікуйте про новини з Польщі, Білорусі, Словаччини, Грузії на рівні з російськими. Чомусь новин про чемпіонат Польщі, Словаччини, Грузії, Білорусі немає. А РФський футбол постійно з'являється.
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