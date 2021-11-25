Итальянцы - самые неудобные соперники украинцев в еврокубках

В 13 матчах с «Интером» наши команды не одержали ни одной победы

  • 25.11.2021 13:18
  • 324 просмотра
  • 1 комментарий
Итальянцы - самые неудобные соперники украинцев в еврокубках
© Getty Images/Global Images Ukraine

Поражение «Шахтера» от «Интера» очередной раз доказала, что команды из Италии являются самыми неудобными соперниками украинцев в еврокубках. В 82-х матчах с итальянцами наши клубы одержали 15 побед при 49 поражениях, набрав всего 25,6% очков. Что говорить, если в первую пятерку команд, с которыми украинцы имеют наихудшие показатели по результатам не менее 10 игр, входят четыре (!) итальянских клуба. С тем же «Интером» наши встречались 13 раз и не отпраздновали ни одной виктории, довольствовавшись лишь 6-ю мировыми.

Самые неудобные соперники украинских клубов в еврокубках (не менее 10 игр)

Страны

Страна

И

В

Н

П

О

%

Италия

82

15

18

49

63

25,6

Испания

72

13

18

41

57

26,4

Англия

65

13

16

36

55

28,2

Франция

71

17

24

30

75

35,2

Россия

21

7

2

12

23

36,5

Польша

22

6

7

9

25

37,9

Германия

80

25

16

39

91

37,9

Португалия

60

20

14

26

74

41,1

Нидерланды

49

17

13

19

64

43,5

Клубы

Клуб

И

В

Н

П

О

%

Фиорентина

10

0

4

6

4

13,3

Лацио

12

1

2

9

5

13,9

ПСЖ

12

1

2

9

5

13,9

Интер

13

0

6

7

6

15,4

Ювентус

10

1

2

7

5

16,7

Барселона

23

5

2

16

17

24,6

Порту

14

2

5

7

11

26,2

Манчестер Сити

10

2

2

6

8

26,7

Реал

18

3

6

9

15

27,8

Бавария

14

4

2

8

14

33,3

Байер

12

3

3

6

12

33,3

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 25.11.2021 13:45 (изменен)
    +1
    Цікаво, що з Нідерландами ми граємо краще ніж з Росією та Польщею. Знову чудові таблички. Останнім часом ви приємно радуєте спортивною журналістикою, такою як вона і має бути.
    -
    Трусів та жовтих новин стало менше, а табличок, аналітики та авторських матеріалів більше. Ще б про росіян та російські клуби прибрали / звели до мінімуму новини, було би взагалі чудово.
    -
    Або ж публікуйте про новини з Польщі, Білорусі, Словаччини, Грузії на рівні з російськими. Чомусь новин про чемпіонат Польщі, Словаччини, Грузії, Білорусі немає. А РФський футбол постійно з'являється.
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