Итальянцы - самые неудобные соперники украинцев в еврокубках

Поражение «Шахтера» от «Интера» очередной раз доказала, что команды из Италии являются самыми неудобными соперниками украинцев в еврокубках. В 82-х матчах с итальянцами наши клубы одержали 15 побед при 49 поражениях, набрав всего 25,6% очков. Что говорить, если в первую пятерку команд, с которыми украинцы имеют наихудшие показатели по результатам не менее 10 игр, входят четыре (!) итальянских клуба. С тем же «Интером» наши встречались 13 раз и не отпраздновали ни одной виктории, довольствовавшись лишь 6-ю мировыми.

Самые неудобные соперники украинских клубов в еврокубках (не менее 10 игр)

Страны

Страна И В Н П О % Италия 82 15 18 49 63 25,6 Испания 72 13 18 41 57 26,4 Англия 65 13 16 36 55 28,2 Франция 71 17 24 30 75 35,2 Россия 21 7 2 12 23 36,5 Польша 22 6 7 9 25 37,9 Германия 80 25 16 39 91 37,9 Португалия 60 20 14 26 74 41,1 Нидерланды 49 17 13 19 64 43,5

Клубы