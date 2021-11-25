Дарья Снигур вышла в полуфинал 100-тысячника в Дубае

В четвертьфинале украинка обыграла Викторию Кужмову

  • 25.11.2021 13:12
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  • 1 комментарий
Дарья Снигур вышла в полуфинал 100-тысячника в Дубае
© ФТУ. Дарья Снигур

19-летния украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) продолжает уверенные выступления на 100-тысячнике ITF в ОАЭ.
 
В четвертьфинальном матче украинка обыграла Викторию Кужмову из Словакии (№174 WTA).
 
Дубай. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Виктория Кужмова (Австрия) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:0.

В полуфинале Снигур сыграет с победительницей пары Цинь Вень Чжен (№144 WTA) - Анастасия Гасанова (№139 WTA).

Ранее выступления в Дубае завершила Леся Цуренко.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Петухов
    Александр Петухов, 25.11.2021 13:22
    0
    Молодець, так тримати!
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