Дарья Снигур вышла в полуфинал 100-тысячника в Дубае

19-летния украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) продолжает уверенные выступления на 100-тысячнике ITF в ОАЭ.
В четвертьфинальном матче украинка обыграла Викторию Кужмову из Словакии (№174 WTA).
Дубай. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Виктория Кужмова (Австрия) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:0.
В полуфинале Снигур сыграет с победительницей пары Цинь Вень Чжен (№144 WTA) - Анастасия Гасанова (№139 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.