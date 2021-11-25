Шахтер 10-й раз проиграл в гостях у итальянцев

Горняки потерпели 60-е поражение в еврокубках на чужих полях

  • 25.11.2021 12:46
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Шахтер 10-й раз проиграл в гостях у итальянцев
© ФК Шахтер Донецк

В матче с «Интером» «Шахтер» потерпел 60-е поражение в еврокубках на чужих полях. 36 раз горняки уступали хозяевам в Лиге чемпионов, 19 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 - в Кубке кубков и 1 - в Кубке Интертото. Между тем проигрыш черно-синим стал 10-м для дончан в гостевых баталиях с командами из Италии. 7 поражений оранжево-черные потерпели в Лиге чемпионов, 2 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Кубке кубков.

10 гостевых поражений «Шахтера» от команд из Италии в еврокубках

 

Дата

Ранг

Стадия

Тренер «Шахтера»

Соперник

Счет

1.

24.11.1976

КУ

1/8

Владимир САЛЬКОВ

Ювентус

0:3

2.

06.11.1997

КК

1/16

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Виченца

1:2

3.

25.10.2000

ЛЧ

ГТ1

Виктор ПРОКОПЕНКО

Лацио

1:5

4.

24.11.2004

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Милан

0:4

5.

12.09.2006

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Рома

0:4

6.

24.10.2007

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Милан

1:4

7.

21.11.2017

ЛЧ

ГТ

Паулу ФОНСЕКА

Наполи

0:3

8.

13.03.2018

ЛЧ

1/8

Паулу ФОНСЕКА

Рома

0:1

9.

11.03.2021

ЛЕ

1/8

Луиш КАШТРУ

Рома

0:3

10.

24.11.2021

ЛЧ

ГТ

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Интер

0:2

 

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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