Шахтер 10-й раз проиграл в гостях у итальянцев

В матче с «Интером» «Шахтер» потерпел 60-е поражение в еврокубках на чужих полях. 36 раз горняки уступали хозяевам в Лиге чемпионов, 19 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 - в Кубке кубков и 1 - в Кубке Интертото. Между тем проигрыш черно-синим стал 10-м для дончан в гостевых баталиях с командами из Италии. 7 поражений оранжево-черные потерпели в Лиге чемпионов, 2 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Кубке кубков.
10 гостевых поражений «Шахтера» от команд из Италии в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер «Шахтера»
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
24.11.1976
|
КУ
|
1/8
|
Владимир САЛЬКОВ
|
Ювентус
|
0:3
|
2.
|
06.11.1997
|
КК
|
1/16
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Виченца
|
1:2
|
3.
|
25.10.2000
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Лацио
|
1:5
|
4.
|
24.11.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Милан
|
0:4
|
5.
|
12.09.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Рома
|
0:4
|
6.
|
24.10.2007
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Милан
|
1:4
|
7.
|
21.11.2017
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Наполи
|
0:3
|
8.
|
13.03.2018
|
ЛЧ
|
1/8
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Рома
|
0:1
|
9.
|
11.03.2021
|
ЛЕ
|
1/8
|
Луиш КАШТРУ
|
Рома
|
0:3
|
10.
|
24.11.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Интер
|
0:2
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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