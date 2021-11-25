Шахтер 10-й раз проиграл в гостях у итальянцев

В матче с «Интером» «Шахтер» потерпел 60-е поражение в еврокубках на чужих полях. 36 раз горняки уступали хозяевам в Лиге чемпионов, 19 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 - в Кубке кубков и 1 - в Кубке Интертото. Между тем проигрыш черно-синим стал 10-м для дончан в гостевых баталиях с командами из Италии. 7 поражений оранжево-черные потерпели в Лиге чемпионов, 2 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Кубке кубков.

10 гостевых поражений «Шахтера» от команд из Италии в еврокубках

Дата Ранг Стадия Тренер «Шахтера» Соперник Счет 1. 24.11.1976 КУ 1/8 Владимир САЛЬКОВ Ювентус 0:3 2. 06.11.1997 КК 1/16 Валерий ЯРЕМЧЕНКО Виченца 1:2 3. 25.10.2000 ЛЧ ГТ1 Виктор ПРОКОПЕНКО Лацио 1:5 4. 24.11.2004 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Милан 0:4 5. 12.09.2006 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Рома 0:4 6. 24.10.2007 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Милан 1:4 7. 21.11.2017 ЛЧ ГТ Паулу ФОНСЕКА Наполи 0:3 8. 13.03.2018 ЛЧ 1/8 Паулу ФОНСЕКА Рома 0:1 9. 11.03.2021 ЛЕ 1/8 Луиш КАШТРУ Рома 0:3 10. 24.11.2021 ЛЧ ГТ Роберто ДЕ ДЗЕРБИ Интер 0:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир.