Эдин Джеко забил 50-й мяч в еврокубках

Сделав дубль в матче с «Шахтером» (2:0), 35-летний форвард «Интера» Эдин Джеко довел счет своих голов в еврокубках до 50. Он стал 20-м игроком, достигшим этого рубежа в клубных турнирах под эгидой УЕФА. 25 мячей босниец забил в Лиге чемпионов и 25 - в Лиге Европы. 32 раза он отличился за «Рому», 9 - за «Вольфсбург», 6 - за «Манчестер Сити» и 3 - за «Интер».
Между тем первый мяч, забитый Джеко в ворота Анатолия Трубина, оказался 550-м, пропущенным украинскими клубами в Лиге чемпионов, а также 60-м, пропущенным горняками в поединках с итальянскими командами.
Игроки, забившие 50 мячей в клубных турнирах под эгидой УЕФА
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
1.
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Спортинг, Манчестер Юн., Реал, Ювентус
|
143
|
2.
|
Лионель МЕССИ
|
Барселона, ПСЖ
|
126
|
3.
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Лех, Боруссия Д, Бавария
|
89
|
4.
|
Карим БЕНЗЕМА
|
Лион, Реал
|
77
|
|
РАУЛЬ Гонсалес
|
Реал, Шальке
|
77
|
6.
|
Филиппо ИНДЗАГИ
|
Парма, Ювентус, Милан
|
70
|
7.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо, Милан, Челси
|
67
|
8.
|
Серхио АГУЭРО
|
Атлетико, Манчестер Сити
|
63
|
9.
|
Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ
|
Херенвен, ПСВ, Манчестер Юн., Реал, Гамбург
|
62
|
|
Герд МЮЛЛЕР
|
Бавария
|
62
|
11.
|
Тьерри АНРИ
|
Монако, Ювентус, Арсенал, Барселона
|
59
|
|
Хенрик ЛАРССОН
|
Фейеноорд, Селтик, Барселона,
|
59
|
|
|
Манчестер Юн., Хельсингборг
|
|
13.
|
Златан ИБРАГИМОВИЧ
|
Аякс, Ювентус, Интер, Барселона,
|
57
|
|
|
Милан, ПСЖ, Манчестер Юн.
|
|
14.
|
ЭУСЕБИУ
|
Бенфика
|
56
|
15.
|
Эдинсон КАВАНИ
|
Палермо, Наполи, ПСЖ, Манчестер Юн.
|
55
|
|
Клас-Ян ХЮНТЕЛАР
|
Херенвен, Аякс, Милан, Шальке
|
55
|
17.
|
Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО
|
Ювентус
|
54
|
18.
|
Эдин ДЖЕКО
|
Вольфсбург, Манчестер Сити, Рома, Интер
|
50
|
|
Альфредо ДИ СТЕФАНО
|
Реал
|
50
|
|
Дидье ДРОГБА
|
Марсель, Челси, Галатасарай
|
50
Учтены голы, забитые в Лиге (Кубке) чемпионов, Лиге Европы (Кубке УЕФА), Кубке кубков, Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном кубке и Кубке Интертото.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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