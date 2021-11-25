Эдин Джеко забил 50-й мяч в еврокубках

Украинские клубы пропустили 550-й мяч в еврокубковых турнирах

  • 25.11.2021 12:43
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Эдин Джеко забил 50-й мяч в еврокубках
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Сделав дубль в матче с «Шахтером» (2:0), 35-летний форвард «Интера» Эдин Джеко довел счет своих голов в еврокубках до 50. Он стал 20-м игроком, достигшим этого рубежа в клубных турнирах под эгидой УЕФА. 25 мячей босниец забил в Лиге чемпионов и 25 - в Лиге Европы. 32 раза он отличился за «Рому», 9 - за «Вольфсбург», 6 - за «Манчестер Сити» и 3 - за «Интер».

Между тем первый мяч, забитый Джеко в ворота Анатолия Трубина, оказался 550-м, пропущенным украинскими клубами в Лиге чемпионов, а также 60-м, пропущенным горняками в поединках с итальянскими командами.

Игроки, забившие 50 мячей в клубных турнирах под эгидой УЕФА

 

Игрок

Клубы

Голы

1.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Спортинг, Манчестер Юн., Реал, Ювентус

143

2.

Лионель МЕССИ

Барселона, ПСЖ

126

3.

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Лех, Боруссия Д, Бавария

89

4.

Карим БЕНЗЕМА

Лион, Реал

77

 

РАУЛЬ Гонсалес

Реал, Шальке

77

6.

Филиппо ИНДЗАГИ

Парма, Ювентус, Милан

70

7.

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо, Милан, Челси

67

8.

Серхио АГУЭРО

Атлетико, Манчестер Сити

63

9.

Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ

Херенвен, ПСВ, Манчестер Юн., Реал,  Гамбург

62

 

Герд МЮЛЛЕР

Бавария

62

11.

Тьерри АНРИ

Монако, Ювентус, Арсенал, Барселона

59

 

Хенрик ЛАРССОН

Фейеноорд, Селтик, Барселона,

59

 

 

Манчестер Юн., Хельсингборг

 

13.

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Аякс, Ювентус, Интер, Барселона,

57

 

 

Милан, ПСЖ, Манчестер Юн.

 

14.

ЭУСЕБИУ

Бенфика

56

15.

Эдинсон КАВАНИ

Палермо, Наполи, ПСЖ, Манчестер Юн.

55

 

Клас-Ян ХЮНТЕЛАР

Херенвен, Аякс, Милан, Шальке

55

17.

Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО

Ювентус

54

18.

Эдин ДЖЕКО

Вольфсбург, Манчестер Сити, Рома, Интер

50

 

Альфредо ДИ СТЕФАНО

Реал

50

 

Дидье ДРОГБА

Марсель, Челси, Галатасарай

50

Учтены голы, забитые в Лиге (Кубке) чемпионов, Лиге Европы (Кубке УЕФА), Кубке кубков, Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном кубке и Кубке Интертото.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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