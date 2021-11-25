ЗАХОВАЙЛО: «За такие деньги Шахтер мог найти специалиста и получше»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился мнением о матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» - «Шахтер», в котором донецкая команда уступила со счетом 0:2.

««Шахтер» владел мячом 60% время. Сделал на 150 передач больше, при малом проценте брака. Вопрос... И что это дало?

О вкусах не спорят. Мне не нравится стиль Де Дзерби. Все, поперек и назад в стоячем положении. В створ ворот соперника всего два удара. Я не злорадствую, но за такие деньги могли и получше найти специалиста», - написал Заховайло.