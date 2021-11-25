ЗАХОВАЙЛО: «За такие деньги Шахтер мог найти специалиста и получше»

Эксперт раскритиковал Роберто Де Дзерби

  • 25.11.2021 11:26
  • 744 просмотра
  • 2 комментария
ЗАХОВАЙЛО: «За такие деньги Шахтер мог найти специалиста и получше»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился мнением о матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» - «Шахтер», в котором донецкая команда уступила со счетом 0:2.

««Шахтер» владел мячом 60% время. Сделал на 150 передач больше, при малом проценте брака. Вопрос... И что это дало?

О вкусах не спорят. Мне не нравится стиль Де Дзерби. Все, поперек и назад в стоячем положении. В створ ворот соперника всего два удара. Я не злорадствую, но за такие деньги могли и получше найти специалиста», - написал Заховайло.

Источник — Facebook

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 25.11.2021 11:39 (изменен)
    +1
    Появились Мудрик с Бондаренко и игра пошла конкретно веселее. Комментатор: "Вот что значит тренировки с бразильцами" Да не тренировки с бразильцами - желание показать себя в небезразличном тебе клубе, а не побегать с друзями на пляже в отсутствие расистов, националистов, русофо....нет, не то...и чувачков с битами, смотрящих на твой новенький спорткар. Короче, плохим дружинникам воевода мешает
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 25.11.2021 11:44
    0
    интересно а как он опишет стиль игры ДК?
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