Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Нужно отдать должное Сити»

Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от английского «Манчестер Сити» (1:2) в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Нам было сложно в первом тайме, но после перерыва мы нашли способ доминировать и создавать моменты. Думаю, нам не повезло, но также нужно отдать должное «Сити», - сказал Почеттино.