Эрик ТЕН ХАГ: «Мне понравился камбэк от моих игроков»

Наставник «Аякса» – о победе над «Бешикташем»

  • 25.11.2021 10:51
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Эрик ТЕН ХАГ: «Мне понравился камбэк от моих игроков»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над турецким «Бешикташем» (2:1) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мне понравился камбэк от моих игроков. Мы проигрывали к перерыву, но показали отличный настрой во втором тайме. Это непросто, особенно в матче с «Бешикташем», учитывая их болельщиков. Но мы смогли изменить ситуацию, и это хорошее чувство. Оно вселяет в нас уверенность», - сказал тен Хаг.

Источник — УЕФА

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