Эрик ТЕН ХАГ: «Мне понравился камбэк от моих игроков»

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над турецким «Бешикташем» (2:1) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мне понравился камбэк от моих игроков. Мы проигрывали к перерыву, но показали отличный настрой во втором тайме. Это непросто, особенно в матче с «Бешикташем», учитывая их болельщиков. Но мы смогли изменить ситуацию, и это хорошее чувство. Оно вселяет в нас уверенность», - сказал тен Хаг.
Источник — УЕФА
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