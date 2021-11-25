ЧИЖЕВСКИЙ: «Интер оказался готов и просчитал игру Шахтера в Милане»

Специалист – о поражении «горняков» в Лиге чемпионов

  • 25.11.2021 10:33
  • 350 просмотров
  • 2 комментария
ЧИЖЕВСКИЙ: «Интер оказался готов и просчитал игру Шахтера в Милане»
© ФК Шахтер Донецк

В предпоследнем матче группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» в гостях уступил «Интеру» (0:2) и потерял все шансы пробиться в еврокубковую весну.

Экс-игрок «горняков» Александр Чижевский поделился своими впечатлениями о сегодняшнем противостоянии в Милане.

«Все справедливо. Ведь еще до того, как нападающий «Интера» Джеко открыл счет, хозяева не реализовали несколько голевых моментов. Итальянский гранд оказался готов к тому, что гости будут стремиться контролировать мяч с помощью коротких и средних передач и благодаря высокому прессингу и умелому отбору заставлял дончан ошибаться. Сказался и более богатый международный опыт игроков «Интера». Как в Лиге чемпионов, так и за свои национальные сборные.

Даже и не припомню, когда раньше «Шахтер» так неудачно выступал в еврокубках. Не пробиться даже в Лигу Европы - это серьезный провал. Скорее всего, игроки еще не до конца понимают футбол нового главного тренера Роберто Де Дзерби, его требования. И пока все не будет доведено до автоматизма, «Шахтеру» сложно будет рассчитывать на успехи на международной арене», - сказал Чижевский.

Напомним, что после поражения «Интеру» «Шахтер» занимает последнее место в своей группе, набрав лишь одно очко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 25.11.2021 10:52
    +2
    за пол года игроки ШД не могут понять футбол ДеДзе.
    а ДеДзе понимает, что он хочет?
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    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 25.11.2021 10:46
    +2
    А что там просчитывать?
    У ШД одна тактика на все случаи жизни...
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