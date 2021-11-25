Себастьен ТИЛЛЬ: «Теперь постараемся выиграть последний матч у Шахтера»

Полузащитник молдавского «Шерифа» Себастьен Тилль прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Нам было сложно противостоять «Реалу». Они хорошо контролировали мяч. К сожалению, нам не удалось забить и порадовать болельщиков. Теперь постараемся выиграть последний матч у «Шахтера», - сказал Тилль.
Отметим, что «Шериф» уже гарантировал себе третье место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы.
Источник — УЕФА
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