Себастьен ТИЛЛЬ: «Теперь постараемся выиграть последний матч у Шахтера»

Хавбек «Шерифа» – о поражении от «Реала»

  • 25.11.2021 09:15
  • 889 просмотров
  • 6 комментариев
Себастьен ТИЛЛЬ: «Теперь постараемся выиграть последний матч у Шахтера»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьен Тилль

Полузащитник молдавского «Шерифа» Себастьен Тилль прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Нам было сложно противостоять «Реалу». Они хорошо контролировали мяч. К сожалению, нам не удалось забить и порадовать болельщиков. Теперь постараемся выиграть последний матч у «Шахтера», - сказал Тилль.

Отметим, что «Шериф» уже гарантировал себе третье место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы.

Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    SrnaNeSriPodNogi
    SrnaNeSriPodNogi, 25.11.2021 09:40
    +5
    xxxxxxxxxxxxххх, 25.11.2021 09:36
    Зачем? Призовые хотите?)
    А что 3 млн баксов лишними будут? Отсосуолло уже даже шерифы ни во что не ставят.
    Ссылка
    SrnaNeSriPodNogi
    SrnaNeSriPodNogi, 25.11.2021 09:43
    +1
    Megogo_gawno, 25.11.2021 09:40
    Что вы там постараетесь? Чуваки случайно, возможно из-за недооценки соперников, выиграли два раза, а у тренера и игроков крышу посносило, в ЛЕ в первом же раунде вылетят с крупным счетом
    Правильно, зебри покажет этому сильному сопернику из ЛЧ , что хоть за ничью его карманные обезьяны могут зацепиться дома .
    Ссылка
    Persian
    online
    Persian, 25.11.2021 10:03
    0
    До прихода Де Дзерби мы бы с ухмилкой восприняли это интервью. Теперь уже не смешно, это реалии, Шериф сильнее Шахтера
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 25.11.2021 10:03
    0
    SrnaNeSriPodNogi, 25.11.2021 09:43
    Правильно, зебри покажет этому сильному сопернику из ЛЧ , что хоть за ничью его карманные обезьяны могут зацепиться дома .
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 25.11.2021 09:36
    -4
    Зачем? Призовые хотите?)
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 25.11.2021 09:40
    -5
    Что вы там постараетесь? Чуваки случайно, возможно из-за недооценки соперников, выиграли два раза, а у тренера и игроков крышу посносило, в ЛЕ в первом же раунде вылетят с крупным счетом
    Ссылка
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