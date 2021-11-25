Олег ВЕРНЯЕВ: «Де Дзерби нужно время»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев поделился мнением о матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» - «Шахтер», в котором донецкая команда уступила со счетом 0:2.

«У «Шахтера» новый тренер. Нужно время на то, чтобы сбалансировать команду. В спорте бывают взлеты и падения, поэтому ничего страшного. Даже если в этом году ничего не получится, то нужно думать о следующем», - сказал Верняев.