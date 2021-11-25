Олег ВЕРНЯЕВ: «Де Дзерби нужно время»

Титулованный гимнаст – о поражении «Шахтера» от «Интера»

  • 25.11.2021 07:58
  • 421 просмотр
  • 2 комментария
Олег ВЕРНЯЕВ: «Де Дзерби нужно время»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев поделился мнением о матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» - «Шахтер», в котором донецкая команда уступила со счетом 0:2.

«У «Шахтера» новый тренер. Нужно время на то, чтобы сбалансировать команду. В спорте бывают взлеты и падения, поэтому ничего страшного. Даже если в этом году ничего не получится, то нужно думать о следующем», - сказал Верняев.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 25.11.2021 08:13
    +2
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    vital
    online
    vital, 25.11.2021 08:42
    0
    Мені ще "цікава" думка Дзідзьо на цю тему. Та й українських представників з інших видів спорту ще цілий вагон. Давайте їх усіх запитаємо
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