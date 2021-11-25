Сергей СТАХОВСКИЙ: «Набрал форму не потому, что лежал дома на диване»

В помещении Oslo Tennis Arena состоялась первая официальная пресс-конференция сборной Украины перед матчем Кубка Дэвиса против Норвегии. Ожиданиями от матча поделился украинский теннисист Сергей Стаховский.

- Сергей, перед Кубком Дэвиса, буквально за последние три недели, ты сыграл суммарно, в одиночке и паре больше матчей, чем за предыдущие три месяца. Это получился самый насыщенный отрезок сезона.

- Я сыграл в этом году матчей гораздо меньше, чем планировал, и это было связано с пандемией. Но сейчас у меня был план непосредственно готовиться к матчу Кубка Дэвиса, то есть было запланировано три турнира. На первый я ехал еще достаточно сырым, но я ехал не только играть одиночку, то есть целенаправленно готовился именно к Кубку Дэвиса. Не было цели даже сыграть полуфинал, а самое главное — физически войти в кондицию, чтобы быть боеспособным на матч Кубка Дэвиса. Но получилось, что набрал форму даже немного раньше, чем ожидалось, это приятно, хотя, в принципе, и в Братиславе одиночку можно было сыграть лучше, но жребий был не совсем благосклонен в первом круге. Войти в ритм удалось потому, что я не лежал дома на диване, а потом просто встал и поехал на турнир. Я готовился все это время. Просто не было долго игровой практики, у меня была довольно длинная пауза, 6-7 недель не играл после Киева. Через три недели успешно вошел в то состояние, в которое нужно было войти, чтобы подготовиться к матчу.

- Как ты оценил бы свою нынешнюю форму по сравнению с другими периодами этого сезона?

- Я бы сказал — как в начале сезона в Австралии. Потому что после карантина в Мельбурне было тяжело и невесело весь сезон. Эмоционально в первую очередь. Вот эти три недели дали мне эмоциональный заряд, энергетический, и с новыми силами я приехал сюда.

Поединок Кубка Дэвиса Норвегия — Украина пройдет 26-27 ноября в Осло.