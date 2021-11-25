Сергей СТАХОВСКИЙ: «Набрал форму не потому, что лежал дома на диване»

Украинский теннисист рассказал о подготовке к поединку Кубка Дэвиса против Норвегии

  • 25.11.2021 05:12
  • 14 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Набрал форму не потому, что лежал дома на диване»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В помещении Oslo Tennis Arena состоялась первая официальная пресс-конференция сборной Украины перед матчем Кубка Дэвиса против Норвегии. Ожиданиями от матча поделился украинский теннисист Сергей Стаховский.

- Сергей, перед Кубком Дэвиса, буквально за последние три недели, ты сыграл суммарно, в одиночке и паре больше матчей, чем за предыдущие три месяца. Это получился самый насыщенный отрезок сезона.

- Я сыграл в этом году матчей гораздо меньше, чем планировал, и это было связано с пандемией. Но сейчас у меня был план непосредственно готовиться к матчу Кубка Дэвиса, то есть было запланировано три турнира. На первый я ехал еще достаточно сырым, но я ехал не только играть одиночку, то есть целенаправленно готовился именно к Кубку Дэвиса. Не было цели даже сыграть полуфинал, а самое главное — физически войти в кондицию, чтобы быть боеспособным на матч Кубка Дэвиса. Но получилось, что набрал форму даже немного раньше, чем ожидалось, это приятно, хотя, в принципе, и в Братиславе одиночку можно было сыграть лучше, но жребий был не совсем благосклонен в первом круге. Войти в ритм удалось потому, что я не лежал дома на диване, а потом просто встал и поехал на турнир. Я готовился все это время. Просто не было долго игровой практики, у меня была довольно длинная пауза, 6-7 недель не играл после Киева. Через три недели успешно вошел в то состояние, в которое нужно было войти, чтобы подготовиться к матчу.

- Как ты оценил бы свою нынешнюю форму по сравнению с другими периодами этого сезона?
- Я бы сказал — как в начале сезона в Австралии. Потому что после карантина в Мельбурне было тяжело и невесело весь сезон. Эмоционально в первую очередь. Вот эти три недели дали мне эмоциональный заряд, энергетический, и с новыми силами я приехал сюда.

Поединок Кубка Дэвиса Норвегия — Украина пройдет 26-27 ноября в Осло.

Источник — Федерация тенниса Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности