Андрей ВОРОБЕЙ: «Динамо приятно удивило. Пенальти на Буяльском был»

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением о матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» — «Бавария» (1:2).

«Динамо» приятно удивило. Неплохо киевляне играли. Мне понравилось, как «Динамо» играло, особенно во втором тайме.

Единственное, сколько раз киевляне выбегали пять в четыре, четыре в три, три в два — и не забили. Надо было использовать свои моменты. Но не получилось. Конечно, не везло в реализации моментов. Были ошибки вратаря Нойера, но мяч в итоге не залетал в ворота.

Также был спорный эпизод с пенальти, когда был фол на Буяльском. Мне кажется, судья в том моменте должен был назначать одиннадцатиметровый. Рефери, наверное, посчитал, что была провокация, когда Буяльский правую ногу выставил. Но я не считаю, что это была провокация. Все так делают. И пенальти ставятся железно. Но почему-то судья трактовал эпизод не в ту сторону.

А Гармаш — это вообще открытие. Человек выходит на поле и забивает. Да, возможно, он не так ярко играет, как другие футболисты. Да, Гармаш не ведет игру, но он является наконечником. Денис своим опытом тянет за собой команду», — считает Воробей.