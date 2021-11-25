Андрей МЕДВЕДЕВ: «У Украины есть аргументы против Норвегии»

Во вторник в помещении Oslo Tennis Arena состоялась первая официальная пресс-конференция сборной Украины перед матчем Кубка Дэвиса против Норвегии. Ожиданиями от поединка поделился капитан украинской национальной команды Андрей Медведев.

- Андрей, вопрос к тебе как капитану, но и не только. Ты участвовал в первом матче Кубка Дэвиса, который Украина провела с командой Норвегии. Где-то ситуация была примерно похожа на нынешнюю. Ты был первым номером команды, входил в десятку, сборная Норвегии была достаточно ровной, командой опасной, но без явного лидера... Какие бы ты мог провести параллели, вспомнить, что было в том матче, спрогнозировать развитие ситуации на этот раз?

- Кстати, действительно похожая ситуация. Надо показывать хороший теннис. Давление на норвежцев будет сильнее, потому что они играют дома, и сами себя считают фаворитами. Нам будет психологически легче, потому что мы в гостях, против нас теннисист, который провел фантастический сезон, и играет действительно очень добротный теннис. Но, тем не менее, мы понимаем, где у нас есть определенные контраргументы, и каким образом нам, возможно, удастся получить три очка. Посмотрим в следующие дни, получится ли это у нас или нет. Всегда это — теннис, и ты не можешь ничего прогнозировать. Дело ненадежное, мяч круглый. И нужно будет проявить наши лучшие игровые качества, чтобы победить. Однако ситуация вроде бы похожа. Потому что в расписании 1996 года мы были фаворитами, но я помню, как тяжело достался нам тот матч в Киеве, психологически в первую очередь. Я думаю, такое давление будет и на норвежцев, и это нам на руку.

Поединок Кубка Дэвиса Норвегия — Украина пройдет 26-27 ноября в Осло.