ПСЖ не отпускает. Почеттино придется ждать лета, чтобы возглавить МЮ

49-летнему наставнику парижского ПСЖ Маурисио Почеттино придется подождать до будущего лета, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».

Почеттино является главным кандидатом на замену Уле Гуннару Сульшеру, который был отправлен в отставку 21 ноября. Но ПСЖ не позволит своему тренеру покинуть клуб в середине сезона.

После 14-ти сыгранных туров ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции, имея в активе 37 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 32-14.

На протяжении карьеры Маурисио также возглавлял «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Специалист тренирует ПСЖ с января 2021 года.