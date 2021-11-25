Симоне ИНДЗАГИ: «Шахтер — хороший соперник. Де Дзерби отлично тренирует»

Наставник «Интера» подвел итоги победы над донецким клубом в Лиге чемпионов (2:0)

  • 25.11.2021 02:28
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  • 3 комментария
Симоне ИНДЗАГИ: «Шахтер — хороший соперник. Де Дзерби отлично тренирует»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру с «Шахтером» (2:0) и выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов.

– «Шахтер» вас вообще ничем не удивил, ведь в первом тайме сопротивление было минимальным, а во втором тайме оно пропало?
– «Шахтер» – хороший соперник, может создавать проблемы на поле, но «Интер» сегодня очень хорошо играл. Как и в домашнем матче, я увидел команду, которую отлично тренирует Де Дзерби.

– Вы планируете обращаться к руководству клуба? Что будете предпринимать, чтобы оставить Перишича в команде?
– Я уже говорил о Брозовиче и Перишиче, руководство постоянно со мной на связи. Иван вместе с остальными прекрасно играет. Я помню, как он отлично играл против нас, в нашей команде он тоже показывает высокий уровень. Это хороший футболист, очень помогает нам. Руководство знает мое мнение о Перишиче.

– Проанализируйте игру команды в Лиге чемпионов, так как есть существенные отличия от выступлений в предыдущие годы.
– Мы очень хорошо провели последние два матча, к тому же была победа над «Наполи», которая помогла. Наш путь длинный, да, мы прошли в плей-офф, но давайте пока не будем радоваться. Увидим, что ждет в будущем – к нему надо подготовиться, восстановиться морально и физически. В субботу снова игра, за шесть дней было три матча. Тяжелый календарь, так что необходимо как следует восстановиться.

– Было заметно, что вы переживали за результат. Игра с «Шахтером» была важной для вас? Обрадовались дублю Джеко?
– Да, целых 10 лет эта команда не могла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, не хватало шага, и я говорил об этом футболистам. В первом тайме мы создали много моментов, но вратарь «Шахтера» провел хороший матч. А когда ребята забили, я, конечно же, обрадовался.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    FC Liverpool Best!
    FC Liverpool Best!, 25.11.2021 03:02
    0
    - Сімоне ІНДЗАГІ: «Шахтар — гарний суперник. Де Дзербі відмінно тренує»
    Після 2:0 це звучить як насмішка надклубомта недотренером
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    PETP0
    online
    PETP0, 25.11.2021 02:41
    0
    Конечно отлично тренирует, для соперников. Индзаги просто постеснялся сказать "сладкий соперник".
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    Professor Ts
    online
    Professor Ts, 25.11.2021 02:57
    -1
    Перестаньте льстить!
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