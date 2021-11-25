Симоне ИНДЗАГИ: «Шахтер — хороший соперник. Де Дзерби отлично тренирует»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру с «Шахтером» (2:0) и выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов.

– «Шахтер» вас вообще ничем не удивил, ведь в первом тайме сопротивление было минимальным, а во втором тайме оно пропало?

– «Шахтер» – хороший соперник, может создавать проблемы на поле, но «Интер» сегодня очень хорошо играл. Как и в домашнем матче, я увидел команду, которую отлично тренирует Де Дзерби.

– Вы планируете обращаться к руководству клуба? Что будете предпринимать, чтобы оставить Перишича в команде?

– Я уже говорил о Брозовиче и Перишиче, руководство постоянно со мной на связи. Иван вместе с остальными прекрасно играет. Я помню, как он отлично играл против нас, в нашей команде он тоже показывает высокий уровень. Это хороший футболист, очень помогает нам. Руководство знает мое мнение о Перишиче.

– Проанализируйте игру команды в Лиге чемпионов, так как есть существенные отличия от выступлений в предыдущие годы.

– Мы очень хорошо провели последние два матча, к тому же была победа над «Наполи», которая помогла. Наш путь длинный, да, мы прошли в плей-офф, но давайте пока не будем радоваться. Увидим, что ждет в будущем – к нему надо подготовиться, восстановиться морально и физически. В субботу снова игра, за шесть дней было три матча. Тяжелый календарь, так что необходимо как следует восстановиться.

– Было заметно, что вы переживали за результат. Игра с «Шахтером» была важной для вас? Обрадовались дублю Джеко?

– Да, целых 10 лет эта команда не могла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, не хватало шага, и я говорил об этом футболистам. В первом тайме мы создали много моментов, но вратарь «Шахтера» провел хороший матч. А когда ребята забили, я, конечно же, обрадовался.