Лаутаро МАРТИНЕС: «Мы очень рады победе над Шахтером»

Форвард «Интера» подвел итоги поединка с донецким клубом (2:0)

  • 25.11.2021 02:10
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Лаутаро МАРТИНЕС: «Мы очень рады победе над Шахтером»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:0) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы очень рады этой победе. Сделали то, что должны были сделать: победили на глазах у наших болельщиков. Мы благодарим их, они всегда нас поддерживают. «Интер» давно не выходил в плей-офф, мы почти у цели и идем по верному пути. Мы должны продолжать работать и слушать нашего тренера», — отметил Мартинес.

Лаутаро  вышел на поле в стартовом составе «Интера» и был заменен на Корреа на 68-й минуте встречи.

Источник — УЕФА

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