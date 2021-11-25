Лаутаро МАРТИНЕС: «Мы очень рады победе над Шахтером»

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:0) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы очень рады этой победе. Сделали то, что должны были сделать: победили на глазах у наших болельщиков. Мы благодарим их, они всегда нас поддерживают. «Интер» давно не выходил в плей-офф, мы почти у цели и идем по верному пути. Мы должны продолжать работать и слушать нашего тренера», — отметил Мартинес.

Лаутаро вышел на поле в стартовом составе «Интера» и был заменен на Корреа на 68-й минуте встречи.