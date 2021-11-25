24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Спортинг» обыграл «Боруссию» Д (3:1).
Спортинг – Боруссия Д – 3:1. Холанд выбыл из ЛЧ. Видео голов и обзор матча
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Спортинг Л).
|75'
|Эмре Джан (Боруссия Д) получает красную карточку.
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Л).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Л).
Источник — Sport.ua
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