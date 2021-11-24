Спортинг Л
3 : 1
Боруссия Д
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Спортинг переиграл Боруссию Д и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» продолжит борьбу в Лиге Европы

  • 24.11.2021 23:59
  • 289 просмотров
  • 1 комментарий
Спортинг переиграл Боруссию Д и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

​​24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Спортинг» обыграл «Боруссию» Д (3:1).

Португальский клуб набрал 9 баллов и гарантировал себе путевку в плей-офф вместе с нидерландским «Аяксом» (15 очков).

Дортмундская «Боруссия» (6 пунктов) вынуждена продолжить борьбу в Лиге Европы.

Лига чемпионов

Группа C. 4-й тур, 24 ноября

Спортинг (Португалия)  Боруссия Д (Германия)  3:1

Голы: Педру Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 – Мален, 90+3.

Удаление: Эмре Джан, 74 (Боруссия).

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 25.11.2021 00:11
    0
    Да уж.... Без Холланда Дортмунд это другая команда! Довольно мощная ле может получится нужна еще добавить Атлетико и Барсу и можна будет начать смотреть ле и с 1/8.
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