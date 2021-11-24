Спортинг переиграл Боруссию Д и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Спортинг» обыграл «Боруссию» Д (3:1).
Португальский клуб набрал 9 баллов и гарантировал себе путевку в плей-офф вместе с нидерландским «Аяксом» (15 очков).
Дортмундская «Боруссия» (6 пунктов) вынуждена продолжить борьбу в Лиге Европы.
Лига чемпионов
Группа C. 4-й тур, 24 ноября
Спортинг (Португалия) – Боруссия Д (Германия) – 3:1
Голы: Педру Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 – Мален, 90+3.
Удаление: Эмре Джан, 74 (Боруссия).
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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