24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» проиграл «РБ Лейпциг» (0:5).
Украинский защитник хозяев поля Эдуард Соболь не попал в заявку из-за болезни.
Брюгге – РБ Лейпциг – 0:5. Без Соболя нет защиты. Видео голов и обзор матча
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (РБ Лейпциг).
|17'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
Источник — Sport.ua
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