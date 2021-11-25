Анатолий Нуриев повторил рекорд Максима Шацких

Азербайджанский форвард «Колоса» поразил ворота «Миная» на 90+6-й минуте матча

  • 25.11.2021 00:29
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Анатолий Нуриев повторил рекорд Максима Шацких
© ФК Колос. Анатолий Нуриев

Анатолий Нуриев стал автором одного из самых поздних решающих голов в истории чемпионатов Украины.  Азербайджанский форвард «Колоса» спас ковалевцев от поражения в матче с «Минаем» (1:1), поразив ворота закарпатцев на 6-й компенсированной минуте встречи. Тем самым он повторил рекордный среди легионеров показатель Максима Шацких 14-летней давности.

К слову, еще позже забивал решающий мяч (победный или ничейный) в УПЛ только Виктор Цыганков - на 90+7-й минуте 18 сентября 2021 года в домашнем поединке «Динамо» против «Александрии» (1:0).

Самые поздние решающие голы легионеров в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

10.03.2007

Максим ШАЦКИХ

Динамо

Кривбасс (г)

90+6’

1:1

24.11.2021

Анатолий НУРИЕВ

Колос

Минай (г)

90+6’

1:1

15.04.2007

Георгий ЧЕЛИДЗЕ

Заря

Кривбасс (д)

90+5’

2:1

03.03.2011

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

Севастополь (г)

90+5’

1:0

31.07.2011

Йонуц МАЗИЛУ

Арсенал

Шахтер (д)

90+5’

1:1

29.07.2017

Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК

Шахтер

Сталь Км (г)

90+5’

2:1

 

 

Источник — Sport.ua

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