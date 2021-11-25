Анатолий Нуриев повторил рекорд Максима Шацких

Анатолий Нуриев стал автором одного из самых поздних решающих голов в истории чемпионатов Украины. Азербайджанский форвард «Колоса» спас ковалевцев от поражения в матче с «Минаем» (1:1), поразив ворота закарпатцев на 6-й компенсированной минуте встречи. Тем самым он повторил рекордный среди легионеров показатель Максима Шацких 14-летней давности.

К слову, еще позже забивал решающий мяч (победный или ничейный) в УПЛ только Виктор Цыганков - на 90+7-й минуте 18 сентября 2021 года в домашнем поединке «Динамо» против «Александрии» (1:0).

Самые поздние решающие голы легионеров в чемпионатах Украины