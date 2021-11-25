Анатолий Нуриев повторил рекорд Максима Шацких

Анатолий Нуриев стал автором одного из самых поздних решающих голов в истории чемпионатов Украины. Азербайджанский форвард «Колоса» спас ковалевцев от поражения в матче с «Минаем» (1:1), поразив ворота закарпатцев на 6-й компенсированной минуте встречи. Тем самым он повторил рекордный среди легионеров показатель Максима Шацких 14-летней давности.
К слову, еще позже забивал решающий мяч (победный или ничейный) в УПЛ только Виктор Цыганков - на 90+7-й минуте 18 сентября 2021 года в домашнем поединке «Динамо» против «Александрии» (1:0).
Самые поздние решающие голы легионеров в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
10.03.2007
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
Кривбасс (г)
|
90+6’
|
1:1
|
24.11.2021
|
Анатолий НУРИЕВ
|
Колос
|
Минай (г)
|
90+6’
|
1:1
|
15.04.2007
|
Георгий ЧЕЛИДЗЕ
|
Заря
|
Кривбасс (д)
|
90+5’
|
2:1
|
03.03.2011
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
Севастополь (г)
|
90+5’
|
1:0
|
31.07.2011
|
Йонуц МАЗИЛУ
|
Арсенал
|
Шахтер (д)
|
90+5’
|
1:1
|
29.07.2017
|
Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК
|
Шахтер
|
Сталь Км (г)
|
90+5’
|
2:1
Источник — Sport.ua
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