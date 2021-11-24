Оценки за матч Интер – Шахтер. Эдин Джеко был невероятен

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 5-го тура ЛЧ

  • 24.11.2021 23:28
  • 696 просмотров
  • 3 комментария
Оценки за матч Интер – Шахтер. Эдин Джеко был невероятен
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

24 ноября прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» на выезде проиграл «Интеру» (0:2).

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. У гостей хозяев феноменально сыграл Эдин Джеко (оценка 7.5), автор дубля. У горняков оценку 7.0 получил вратарь Анатолий Трубин.

Оценки Sport.ua за матч «Интер» – «Шахтер» – 2:0:

   

Замены «Интера»: Корреа – 5,5, Д'Амброзио – 5,5, Видаль – 5,0, Сенси – 6,0, Димарко – б/о.

Замены «Шахтера»: Маркос Антонио – 5,0, Бондаренко – 5,5, Марлос – 6,0, Мудрик – 6,0.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 25.11.2021 00:05
    +2
    Повезло нам что он не играл за Боснию.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 25.11.2021 00:06
    +1
    Persian, 25.11.2021 00:04
    Справді неймовірним був тактичний план Де Дзербі. Мячик катали
    А он был?
    Ссылка
    Persian
    online
    Persian, 25.11.2021 00:04 (изменен)
    +1
    Справді неймовірним був тактичний план Де Дзербі. Мячик катали
    Ссылка
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