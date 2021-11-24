Оценки за матч Интер – Шахтер. Эдин Джеко был невероятен

24 ноября прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» на выезде проиграл «Интеру» (0:2).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. У гостей хозяев феноменально сыграл Эдин Джеко (оценка 7.5), автор дубля. У горняков оценку 7.0 получил вратарь Анатолий Трубин.
Оценки Sport.ua за матч «Интер» – «Шахтер» – 2:0:
Замены «Интера»: Корреа – 5,5, Д'Амброзио – 5,5, Видаль – 5,0, Сенси – 6,0, Димарко – б/о.
Замены «Шахтера»: Маркос Антонио – 5,0, Бондаренко – 5,5, Марлос – 6,0, Мудрик – 6,0.
Источник — Sport.ua
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