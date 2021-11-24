24 ноября в 22:15 состоится пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби.
Коуч ответит на вопросы журналистов после встречи в Милане с «Интером» (0:2) в 5-м туре Лиги чемпионов.
Пресс-конференция Де Дзерби после игры против Интера. Смотреть онлайн. LIVE
Источник — Sport.ua
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