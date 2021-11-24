Пресс-конференция Де Дзерби после игры против Интера. Смотреть онлайн. LIVE

24 ноября в 22:15 главный тренер «Шахтера» ответит на вопросы журналистов

  • 24.11.2021 22:10
  • 2216 просмотров
  • 7 комментариев
Пресс-конференция Де Дзерби после игры против Интера. Смотреть онлайн. LIVE
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

24 ноября в 22:15 состоится пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Коуч ответит на вопросы журналистов после встречи в Милане с «Интером» (0:2) в 5-м туре Лиги чемпионов.

Пресс-конференция Де Дзерби после игры против Интера. Смотреть онлайн. LIVE

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    __FunnyCat
    __FunnyCat, 24.11.2021 22:51
    +3
    Меняй работу клоун
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 24.11.2021 22:28
    +3
    Перед Кучуком хватит смелости извиниться?
    Ссылка
    hihikulus
    online
    hihikulus, 24.11.2021 22:21 (изменен)
    +3
    Мистер! "Меняй профессию!"
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 24.11.2021 22:47
    +1
    Мне его жалко. Чувак просто переоценил свои возможности.
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 24.11.2021 22:45
    +1
    Зебра плачет?
    Ссылка
    stop2018
    online
    stop2018, 24.11.2021 22:49
    0
    Нахрен!!!
    Ссылка
    stop2018
    online
    stop2018, 24.11.2021 22:49
    0
    назрен его!!!!!
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