Евровесна для Вернидуба. Украинский тренер вывел Шериф в плей-офф

После того, как «Шахтер» проиграл «Интеру» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, стало ясно, что «Шериф» украинского наставника Юрия Вернидуба получит евровесну.
Команда из Молдовы, которая впервые в истории местного футбола пробилась в группу Лиги чемпионов, уже имеет 6 очков и ниже 3-го места не опустится.
«Шериф» уже гарантировал себе евровесну и плей-офф Лиги Европы, однако еще может побороться за Лигу чемпионов.
Источник — Sport.ua
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Вернидуб красава !
Де Дзерби пора завязывать с футболом
2 топи та один андердог з арахамією замість тренера
В декабре перед вылетом всех бразил домой скорей шериф добавит
Де Дзерби пора завязывать с футболом
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