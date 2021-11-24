Евровесна для Вернидуба. Украинский тренер вывел Шериф в плей-офф

После того, как «Шахтер» проиграл «Интеру» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, стало ясно, что «Шериф» украинского наставника Юрия Вернидуба получит евровесну.

Команда из Молдовы, которая впервые в истории местного футбола пробилась в группу Лиги чемпионов, уже имеет 6 очков и ниже 3-го места не опустится.

«Шериф» уже гарантировал себе евровесну и плей-офф Лиги Европы, однако еще может побороться за Лигу чемпионов.