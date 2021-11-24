Евровесна для Вернидуба. Украинский тренер вывел Шериф в плей-офф

В первый же сезон работы

  • 24.11.2021 21:40
  • 15329 просмотров
  • 33 комментария
Евровесна для Вернидуба. Украинский тренер вывел Шериф в плей-офф
© FC Sheriff

После того, как «Шахтер» проиграл «Интеру» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, стало ясно, что «Шериф» украинского наставника Юрия Вернидуба получит евровесну.

Команда из Молдовы, которая впервые в истории местного футбола пробилась в группу Лиги чемпионов, уже имеет 6 очков и ниже 3-го места не опустится.

«Шериф» уже гарантировал себе евровесну и плей-офф Лиги Европы, однако еще может побороться за Лигу чемпионов.

Источник — Sport.ua

(107 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 24.11.2021 21:42 (изменен)
    +24
    А ви всякому мотлоху, типу Де Дзербі, мільйони платите!
    Вернидуб красава !
    Ссылка
    Persian
    online
    Persian, 24.11.2021 21:41
    +23
    Вернидуб красавчик. Де Дзерби на выход
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 24.11.2021 21:44
    +21
    Скажіть Де Дзербі шоб змінив роботу ...
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 24.11.2021 21:43
    +18
    Нагнул ржавых!Просто уважение и почёт!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
    Александр Шевченко, 24.11.2021 21:43
    +18
    Молодец, мужик. Хороший человек, тренер и патриот своей страны. Поздравляем Юра всей футбольной общественностью Украины
    Ссылка
    roman_kros
    online
    roman_kros, 24.11.2021 21:44
    +16
    Інвалідська гра. Неймовірна імпотентність в атаці від ніби-то атакуючого тренера. Матч в якому треба вигнавати, а вони сука працюють на відсоток володіння і точність пасів. Молодці, давайте більше Маріуполів і Чорноморців, а то вимучує наш чемпіонат таких грандів. За тур до кінця останні місця. Браво!!!
    Ссылка
    nika007
    online
    nika007, 24.11.2021 21:45
    +14
    Согласно трансфермаркету Шахтер самый богатый состав Восточной Европы 184 млн евро, а Шериф 21 млн
    Ссылка
    Iurii
    Iurii, 24.11.2021 21:42
    +14
    И Вернидуб, и команда Шериф молодцы! Хоть за кого-то порадуемся ))))
    Ссылка
    Persian
    online
    Persian, 24.11.2021 21:47
    +13
    nika007, 24.11.2021 21:45
    Согласно трансфермаркету Шахтер самый богатый состав Восточной Европы 184 млн евро, а Шериф 21 млн
    Шериф это как один Тете по стоимости)))
    Де Дзерби пора завязывать с футболом
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 24.11.2021 21:46
    +13
    Мої вітання, нашим командам в Еврокубках робити немає чого , нехай грають в колхоз лізі .
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 24.11.2021 21:49
    +12
    Юра Кротобой
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 24.11.2021 21:54
    +11
    а ведь мог кротов вывести, но им надо моднявых поцов в тренеры брать
    Ссылка
    Skillz
    online
    Skillz, 24.11.2021 21:48
    +9
    Помойка отсасуольная в будку загнана. Как вы там после матча с Рухом говорили "ето же не футбол", а сами весь матч в своей штрафной просидели, показали вкуснейший атакующий футбол Жаль что не очередные 5-0
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 24.11.2021 21:43
    +8
    Вернидуб еще 6 очков может взять и гудбай Реал или Интер
    Ссылка
    Mavritanes
    online
    Mavritanes, 24.11.2021 22:12
    +5
    Браво Юра ...в такій групі і вивів в весну
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 24.11.2021 22:13 (изменен)
    +2
    Это называеься емким словом - ФИАСКО.Всего нашего футбола. Но ОПГ УАФ этого не понимает, они готовятся 5 декабря с.г. принимать ордена и медали за якобы титаническую рабрту по прославлению отечественного футбола за время рулежа этой общественной организацией мошенником от футбола павелкой. И если кто-то где-то там говорит о том, что дно нашего футбола неотвратимо приближается, не верьте, толпа орденопросцев другого мнения...
    Ссылка
    Умник
    Умник, 24.11.2021 21:45
    +2
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 24.11.2021 23:18 (изменен)
    +1
    Mavritanes, 24.11.2021 22:12
    Браво Юра ...в такій групі і вивів в весну
    Група була не надто складна.
    2 топи та один андердог з арахамією замість тренера
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.11.2021 23:13
    +1
    Михаил Грозный, 24.11.2021 23:08
    Сегодня у Шерифа станет минус длинней. А потом ещё Шахтёр может добавить. И сравняются.
    Шахтер Шерифу добавит? Ой сомневаюсь
    В декабре перед вылетом всех бразил домой скорей шериф добавит
    Ссылка
    easterly
    online
    easterly, 24.11.2021 23:07
    +1
    Persian, 24.11.2021 21:47
    Шериф это как один Тете по стоимости)))
    Де Дзерби пора завязывать с футболом
    Пусть ищет другую работу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности